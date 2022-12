Comunicado de prensa de Business Wire: dunnhumby

dunnhumby, líder mundial en la ciencia de datos de clientes, anuncia el nombramiento de Matt O'Grady como presidente de dunnhumby para la región de las Américas. En este puesto recién creado, O'Grady será responsable de implementar la estrategia de crecimiento de la empresa en Norteamérica y Sudamérica, y se reportará directamente al director ejecutivo de dunnhumby.

"Estamos encantados y afortunados de que Matt se una a nosotros para liderar nuestras operaciones en las Américas", declaró Dan Olley, director ejecutivo de dunnhumby. "Matt aporta una gran experiencia por haber trabajado en estrecha colaboración con líderes empresariales de todo el mundo para ejecutar estrategias de medios y soluciones tecnológicas innovadoras basadas en datos. Aparte de eso, tiene una gran capacidad de liderazgo en la creación de equipos del más alto nivel y asume el compromiso de poner al cliente en primer lugar, el núcleo de la filosofía y metodología de dunnhumby."

O'Grady lleva más de dos décadas liderando organizaciones especializadas en medios de comunicación y soluciones publicitarias. Recientemente, fue consultor ejecutivo de Medios en 12th Street Measurement, una consultora de medios y datos. Anteriormente, ocupó durante más de 11 años diversos puestos de liderazgo en Nielsen, entre ellos el de presidente comercial global de Medios Internacionales en Nielsen Media, director ejecutivo de Nielsen Catalina Solutions, vicepresidente ejecutivo y director general de Medios Locales de Nielsen y vicepresidente ejecutivo de Medición de Audiencias de Nielsen. También se ha desempeñado en otros cargos directivos en empresas de datos y análisis, como Claritas y National Decisions Systems Inc.

"Estoy emocionado y es un honor para mí comenzar el próximo capítulo de mi carrera con dunnhumby, una empresa que cumple todos mis requisitos, con su equipo de gestión de alto nivel, sus productos innovadores, su visión de futuro y una empresa matriz en Tesco que cree y apoya la misión de dunnhumby," declaró O'Grady.

Acerca de dunnhumby

dunnhumby es el líder mundial en "Customer Data Science", que ayuda a las empresas de cualquier parte del mundo a competir y prosperar en la economía moderna basada en los datos. Nuestro lema es Customer First.

Nuestra misión: ayudar a las empresas a crecer y a reinventarse para convertirse en defensoras y promotoras de sus clientes. Con un profundo legado y experiencia en el comercio minorista, uno de los mercados más competitivos del mundo, con infinidad de datos multidimensionales, dunnhumby permite hoy a empresas de todo el mundo y de todos los sectores ser Customer First.

La plataforma Customer Data Science de dunnhumby es una combinación única de tecnología, software y consultoría que permite a las empresas aumentar sus ingresos y beneficios ofreciendo experiencias especiales a sus clientes en las tiendas, tanto en Internet como fuera de la red. dunnhumby emplea a más de 2200 expertos en sus oficinas repartidas por Europa, Asia, África y América, que trabajan para marcas icónicas y transformadoras como Tesco, Coca-Cola, Meijer, Procter & Gamble y Raley's.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221212005213/es/

Contacto

Contacto de prensa para dunnhumby Theresa Smith Silicon Valley Story Lab theresa@siliconvalleystorylab.com +1-818-681-6456

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.