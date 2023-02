Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de gestión inteligente de la energía Eaton anuncia hoy que su división eMobility ha presentado una válvula de ventilación 3 en 1 para baterías de vehículos eléctricos (VE). Se trata de una válvula excepcional por su capacidad para cumplir tres funciones distintas. Incorpora un mecanismo de comprobación de fugas en la caja de la batería y uno de ventilación pasiva y activa para aliviar la sobrepresión del conjunto de baterías de un vehículo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005059/es/

Eaton's 3-in-1 battery vent valve for electrified vehicles is precisely and flexibly designed to meet specific opening pressures and optimize venting. (Photo: Business Wire)

"Tras la reciente introducción de nuestras válvulas de ventilación para baterías de una sola etapa, seguimos ampliando nuestra cartera de productos de seguridad para baterías", señaló Jens Buhlinger, director de Desarrollo de Tecnología de Baterías del Grupo de Vehículos de Eaton. "Estamos encantados de ofrecer una tecnología 3 en 1 que ayuda a garantizar la integridad del sistema en los vehículos eléctricos cada vez más potentes".

La función de comprobación de fugas de la caja de la batería elimina la necesidad de instalar la válvula de ventilación como paso final del proceso de montaje de la batería, que es lo habitual en las arquitecturas de los vehículos eléctricos actuales. La comprobación de fugas con la válvula de ventilación 3 en 1 de Eaton es más exhaustiva que los métodos tradicionales, ya que incluye la comprobación de la superficie de sellado de la propia válvula de ventilación cuando esta ya está montada. Eaton también ha desarrollado una herramienta para que sus clientes puedan accionar el mecanismo de comprobación de fugas en sus líneas de montaje, de modo que puedan realizar las pruebas con presurización o vacío.

La válvula de ventilación 3 en 1 para baterías de Eaton está diseñada con precisión y flexibilidad para adaptarse a presiones de apertura específicas y optimizar la ventilación. Gracias a su tecnología de accionamiento por resorte, Eaton puede adaptarse a diferentes requisitos de presión de apertura con el mismo diseño de válvula y conseguir una economía a mayor escala.

La probada tecnología de resellado de la válvula ofrece a los fabricantes la posibilidad de especificar presiones de apertura muy bajas. La válvula de ventilación 3 en 1 para baterías también cuenta con un modo de respiración de bajo caudal que permite el movimiento del aire a través del material poroso para normalizar la presión durante el funcionamiento habitual.

"Nuestra nueva válvula de ventilación 3 en 1 para baterías puede montarse tanto a través de nuestra resistente funcionalidad de conexión rápida como mediante una sujeción atornillada de metal a metal, lo que ofrece a nuestros clientes la libertad de elegir el método de montaje que prefieran al tiempo que garantiza una conexión resistente que se mantiene en su sitio", explicó Buhlinger.

Descubra más sobre la válvula de ventilación 3 en 1 para baterías.

Eaton, empresa de gestión inteligente de la energía, está comprometida con la mejora de la calidad de vida y la protección del medioambiente para las personas de todo el mundo. Nos guiamos por nuestra vocación de hacer un buen negocio, operar de forma sostenible y ayudar a nuestros clientes a gestionar la energía, hoy y en el futuro. Aprovechando las tendencias globales de crecimiento de la electrificación y la digitalización, impulsamos la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudamos a resolver los desafíos más urgentes del mundo en materia de gestión de la energía y nos esforzamos por hacer lo mejor para los accionistas y para toda la sociedad.

Fundada en 1911, Eaton cumple 100 años desde que empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. En 2022 registramos unos ingresos de 20 800 millones de dólares y atendemos a clientes en más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005059/es/

Contacto

Thomas Nellenbach thomasjnellenbach@eaton.com (216) 333-2876 (celular)

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.