Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de gestión inteligente de la energía Eaton ha anunciado hoy que su Grupo de Vehículos pone a disposición su gama de componentes eléctricos de bajo voltaje personalizables que satisfacen los requisitos de potencia y control cada vez mayores de las aplicaciones todoterreno, como los de los sectores de la construcción y la agricultura. La cartera de productos de bajo voltaje de Eaton se expondrá en la feria de la construcción CONEXPO-CON/AGG que se celebrará en Las Vegas, del 14 al 18 de marzo.

Eaton's eMobility business offers low-voltage power conversion, power distribution and protection and mobile wireless controls for construction and agriculture applications, including both internal combustion and electrified vehicles. (Graphic: Business Wire)

"En el ámbito de los vehículos comerciales existen requisitos graduales para reducir los óxidos de nitrógeno y las partículas, y es de esperar que el segmento de los vehículos todoterreno tenga que cumplir normativas similares en un futuro próximo", afirma Craig Pytel, director de producto de Controles de Vehículos e Inalámbricos de la división de eMobility de Eaton. "Los fabricantes procuran electrificar todos los aspectos de los vehículos y se encuentran en distintas fases del proceso tecnológico. Los productos de bajo voltaje de Eaton son resistentes y pueden soportar entornos difíciles, lo que los hace ideales para esas aplicaciones especiales".

El sector de la construcción puede adoptar vehículos eléctricos y reducir las emisiones

Eaton ofrece numerosos productos de bajo voltaje para la construcción que permiten la interacción de componentes críticos del vehículo, incluidos los módulos de control, los interruptores y teclados "inteligentes", los módulos de distribución de energía basados en multiplexado y en la red de área de controlador (CAN), los disyuntores y fusibles tradicionales.

En ocasiones, los equipos de construcción deben funcionar en interiores, lo que requiere una solución de ventilación hacia el exterior para evitar la acumulación de emisiones nocivas. Para simplificar estas operaciones, se buscan versiones electrificadas de equipos más pequeños que puedan utilizarse con seguridad en interiores.

Los fabricantes de maquinaria de construcción están adoptando cada vez más arquitecturas de mayor voltaje, incluidos sistemas de 48 voltios y más, para hacer funcionar equipos que requieren más energía. Si bien esto satisface los requisitos de potencia, siempre es necesario hacer funcionar los sistemas tradicionales de voltaje más bajo. Las unidades de conversión de potencia CC-CC de Eaton pueden reducir o aumentar el nivel de tensión según sea necesario. Las unidades también mantienen diferentes voltajes para evitar sobrecargas o daños.

La industria agrícola se vuelca hacia los componentes eléctricos

Los fabricantes de maquinaria agrícola siguen el ejemplo de la industria de vehículos comerciales y sustituyen o mejoran los equipos existentes. Los equipos agrícolas funcionan habitualmente con sistemas hidráulicos, que hoy en día pueden sustituirse por componentes eléctricos. Esto elimina el riesgo de fugas hidráulicas, que pueden contaminar el suelo y matar los cultivos, además de resultar muy costosa su reparación.

El controlador eléctrico de 48 voltios para la resistencia del catalizador proporciona un control preciso del postratamiento

El controlador de la resistencia eléctrica del catalizador refrigerado por aire de Eaton, que forma parte de su cartera más amplia de sistemas eléctricos de 48 voltios, incorpora varias tecnologías que permiten a los fabricantes integrar arquitecturas de 48 voltios en los vehículos de próxima generación. Este controlador gestiona la potencia suministrada a la resistencia del dispositivo de postratamiento de gases de escape y está diseñado para recibir órdenes del sistema de postratamiento y para mantener el control de su voltaje. El controlador se ha desarrollado para ayudar a los fabricantes a cumplir la inminente normativa sobre emisiones.

Eaton es una empresa de gestión inteligente de la energía comprometida con la mejora de la calidad de vida y la protección del medioambiente para las personas de todo el mundo. Nos guiamos por nuestra vocación de hacer un buen negocio, operar de forma sostenible y ayudar a nuestros clientes a gestionar la energía, hoy y en el futuro. Aprovechando las tendencias globales de crecimiento de la electrificación y la digitalización, impulsamos la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudamos a resolver los desafíos más urgentes del mundo en materia de gestión de la energía y nos esforzamos por hacer lo mejor para los accionistas y para toda la sociedad.

Fundada en 1911, Eaton cumple 100 años desde que empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. En 2022 registramos unos ingresos de 20 800 millones de dólares y atendemos a clientes en más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

