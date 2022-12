Comunicado de prensa de Business Wire: EDITION Hotels

Bajo el nuevo liderazgo de Josh Fluhr, vicepresidente sénior y director general global, EDITION Hotels impulsa una expansión global y se espera que la cartera duplique su tamaño a 30 propiedades para 2027. La marca de estilo de vida de lujo también revela la evolución de su concepto innovador con la introducción de residencias de lujo independientes.

EDITION Hotels, que cuenta actualmente con 15 hoteles abiertos en todo el mundo, espera lanzar cinco propiedades nuevas en 2023, y cuatro estarán en destinos nuevos, entre los que se incluyen Roma, la Riviera Maya de México en Kanai, Singapur y Jeddah, junto con una segunda ubicación en Tokio en Ginza. La permanente expansión de EDITION Hotels está programada para continuar hacia 2024 y después, con inauguraciones hoteleras este año en varios destinos principales, entre los que se incluyen el Lago Como y el Mar Rojo.

Después del éxito de las residencias EDITION como parte de los desarrollos hoteleros de Miami, West Hollywood y Tampa, las primeras residencias independientes de la marca EDITION están bajo desarrollo en Miami Edgewater y Fort Lauderdale, y se anticipa el lanzamiento en 2026 y 2027, respectivamente. Las residencias EDITION representan una nueva generación de propiedades de lujo, diseñadas con la fusión característica de sofisticación moderna y creatividad auténtica de EDITION inspirada en los locales.

EDITION es una colección de hoteles personalizados, que equilibran a la perfección el gran diseño y la verdadera innovación, a la vez que combinan el servicio de lujo moderno y personal con restaurantes, bares y conceptos de entretenimiento contundentes. Cada propiedad EDITION ofrece una experiencia de estilo de vida todo bajo un solo techo, que refleja lo mejor del entorno social y cultural de su ubicación y de los tiempos.

Josh Fluhr comentó: "El rápido crecimiento del hotel de EDITION y el interés de la comunidad de desarrollo para construir residencias independientes ilustran claramente la fortaleza de la marca. Extender nuestra marca hotelera de estilo de vida de lujo en un terreno residencial independiente ofrece a nuestros huéspedes más leales una oportunidad de vivir literalmente el estilo de vida EDITION sin salir de la casa. Para fines de 2023, esperamos que EDITION opere en 20 destinos, a la vez que agregamos hoteles en mercados nuevos y existentes en tres continentes y que seguimos construyendo emprendimientos robustos".

A continuación, encontrará más datos sobre las inauguraciones de 2023 y los plazos que se esperan:

The Rome EDITION | Se espera la inauguración en la primavera de 2023La primera propiedad italiana de EDITION Hotels tendrá 93 habitaciones y suites, que incluyen dos penthouses cada uno con una terraza privada. The Rome EDITION ofrecerá un restaurante de diseñador con espacio de comedor al aire libre que hará que los locales y los visitantes se enamoren de su cuisine y todo lo que trae aparejado; un bar Punch Room con sus cócteles especialmente elaborados; y una Rooftop Terrace en el que los huéspedes tienen la opción de comer un bocadillo de estación, beber con vistas a la ciudad, tener una reunión privada con amigos o todo eso junto. Además de los espacios de eventos internos y al aire libre, también hay planes para una piscina en la terraza, un espacioso gimnasio de alta tecnología y dos habitaciones para tratamientos que incluye experiencia de masajes para parejas.

Con su ubicación central a unos pasos de Via Veneto y de la Fuente del Tritón de Bernini en la Plaza Barberini, The Rome EDITION se encuentra a una caminata corta de todo lo mejor que la ciudad tiene para ofrecer, tales como la escalinata de la Plaza de España, la Fuente de Trevi, los jardines y la galería de Villa Borghese, y otras maravillas que hacen que Roma sea un destino que uno debe visitar. En la esquina del lujo y la historia modernos, el hotel se alberga dentro de un impresionante edificio histórico diseñado por Cesare Pascoletti en colaboración con el arquitecto Marcello Piacentini, uno de los arquitectos del racionalismo más famosos de Italia de principios del siglo XX .

The Riviera Maya EDITION en Kanai | Se espera la inauguración en el verano de 2023La primera propiedad de EDITION en México, The Riviera Maya EDITION en Kanai, se espera que se inaugure en el verano de 2023. El hotel, con 180 habitaciones y suites, estará ubicado dentro del lujoso emprendimiento Kanai, y será sede de seis tiendas de comidas y bebidas, entre los que se incluyen un restaurante de diseñador, un bar en la piscina y un club de playa, un spa en el destino y una amplia Penthouse Suite de 206 metros cuadrados. Además de los múltiples espacios de reuniones, el hotel también será sede de un extenso deck al aire libre para eventos y fiestas de gran escala. Ubicado en un lugar prístino frente a la playa, la propiedad encontrará su hogar frente al mar en el maravilloso tramo de la costa caribeña. Riviera Maya es conocido por sus manglares y lagunas, antiguas ciudades mayas, playas tropicales, reservas ecológicas y la segunda barrera de coral más grande del mundo.

The Jeddah EDITION | Se espera la inauguración en el verano de 2023EDITION tiene programado expandirse a Arabia Saudita y su esperada tercera propiedad en el Oriente Medio. El hotel está ubicado en la Cornisa de Jeddah al lado del Yacht Club y Marina, así como también de la pista de carreras de F1, con un fácil acceso al centro de la ciudad de Jeddah y el Mall de Arabia. El nuevo hotel, con 63 habitaciones, que incluyen 11 suites, está programado para contar con un restaurante de diseñador, un lobby, un bar íntimo, terraza y piscina.

The Tokyo EDITION, Ginza | Se espera la inauguración en el verano de 2023Siguiendo el exitoso lanzamiento a fines de 2020, The Tokyo EDITION, Toranomon, el primer hotel EDITION en Japón, The Tokyo EDITION, Ginza, establecerá aún más la posición de la marca como uno de los pioneros más emocionantes de estilo de vida en Asia. Programado para abrir en el verano de 2023, el hotel estará ubicado a la vuelta de la Chuo Street, uno de los suntuosos destinos de compras y entretenimientos más grandes de la ciudad. La propiedad recién construida incluye planes para 86 habitaciones y suites, tres increíbles destinos para bebidas y comidas, entre los que se incluyen un bar en la terraza, junto con un estudio para reuniones y un gimnasio de última generación.

The Singapore EDITION | Se espera la inauguración en el otoño de 2023Está programado que Singapur sea el sitio del primer hotel de EDITION en el Sudeste Asiático. La propiedad de 190 habitaciones estará ubicada en corazón del distrito central Orchard, el destino más popular para compras minoristas y entretenimiento de Singapur. Además de los cinco restaurantes y bares, una piscina en la terraza, spa y gimnasio, los planes también incluyen 600 metros cuadrados de espacios de reuniones interiores y exteriores para eventos.

Acerca de EDITION HotelsEDITION Hotels es una colección inesperada y novedosa de hoteles únicos, personalizados, individuales que redefinen los códigos del lujo tradicional. Para los prósperos huéspedes expertos desde el punto de vista cultural y de servicio, la experiencia y el estilo de vida EDITION explora la intersección sin precedentes y el equilibrio perfecto entre el diseño y la innovación que hacen al gusto, y con el excelente servicio uniforme a escala global.

El compromiso a la calidad sólida, a la verdadera originalidad y al moderno servicio impecable siguen desafiando las percepciones tradicionales del lujo y establecen la posición de EDITION como líder en el sector.

En la actualidad, EDITION opera 15 hoteles a nivel global: Nueva York y Times Square, Nueva York; Londres; Miami Beach y Tampa, Florida; West Hollywood; Barcelona y Madrid, España; Bodrum; Shanghái y Sanya, China; Abu Dabi y Dubái, EAU; Tokio Toranomon; y Reikiavik.

EDITION es una de las marcas de lujo de Marriott International.

Acerca de Marriott InternationalMarriott International, Inc., (NASDAQ: MAR) tiene sede en Bethesda, Maryland, EE. UU., y abarca una cartera de casi 8200 propiedades bajo 30 marcas líderes que se extienden en 138 países y territorios. Marriott opera y franquicia hoteles y da licencias para complejos vacacionales en todo el mundo. La empresa ofrece Marriott Bonvoy®, su ampliamente galardonado programa de viajes. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.Marriott.com, y para las últimas noticias sobre la empresa, visite www.MarriottNewsCenter.com. Además, conéctese con nosotros en Facebook y @MarriottIntl en Twitter e Instagram.

