Comunicado de prensa de Business Wire: El.En.

Gracias al Grupo El.En. de Calenzano, Florencia, una empresa multinacional especializada en el diseño y la producción de láseres para aplicaciones médicas, industriales y de conservación del patrimonio artístico, se ha organizado, poco más de 40 años después de su fundación, un evento de celebración con la presencia del Premio Nobel de Física 2018 Gérard Mourou y otros profesores eméritos de renombre internacional, que han contribuido a la investigación pionera llevada a cabo en el campo de la física del láser, allanando el camino para una multitud de aplicaciones científicas y médicas.

G.Mourou, O.Svelto and P.Salvadeo special guest stars at El.En. exclusive event (Photo: Business Wire)

El acto fue también la ocasión de rendir homenaje a dos personalidades del mundo de la física: el Premio Nobel Gérard Mourou, a quien, gracias al director general de El.En., el Ing. Paolo Salvadeo, el alcalde de Florencia concedió la prestigiosa condecoración Chiavi della Città di Firenze (Llaves de la Ciudad de Florencia) en una ceremonia pública aparte celebrada por la tarde, y Orazio Svelto, profesor emérito del Politécnico de Milán y padre del láser italiano. El profesor Svelto fue el inventor del llamado "compresor de fibra hueca", que permitió obtener pulsos láser de attosegundos de duración, con picos de potencia antes inimaginables. Este sistema se utiliza actualmente en muchos de los laboratorios que se ocupan de experimentos científicos de frontera y de espectroscopia no lineal de todo el mundo.

Durante la cena de gala celebrada en el Salone dei Cinquecento del Palazzo Vecchio, en presencia de las principales autoridades políticas, el director de las Galerías Uffizi, el cónsul de los Estados Unidos y otras personalidades institucionales y del mundo del láser, el profesor Mourou compartió su visión del futuro de la ciencia a partir de los estudios que le valieron el Premio Nobel por la invención de la Amplificación de Pulso Chirpado (CPA), desarrollada en colaboración con Donna Theo Strickland. Se trata de una técnica que, gracias a la generación de pulsos ultracortos y de alta intensidad, ha permitido hacer aún más versátil el láser y explorar dinámicas de la física hasta ahora desconocidas. También cabe destacar la presencia en la cena de gala de la profesora Sune Svamberg, que formó parte del Comité del Premio Nobel de Física durante muchos años, llegando a ser su presidenta durante dos, y de la profesora Ursula Keller, una de las científicas más respetadas y conocidas del mundo en el campo de la optoelectrónica y la fotónica.

"Es un honor y un orgullo haber conseguido crear y mantener una profunda conexión entre el mundo académico y el empresarial. Esto demuestra lo crucial que es la colaboración entre estos dos mundos para llevar a cabo estudios y descubrimientos que también mejoren la calidad de vida de las personas. Una ósmosis de conocimientos y una confrontación continua y estimulante que marca también una continuidad entre los profesores y los alumnos, muchos de los cuales trabajan a diario en los laboratorios de las empresas de nuestro grupo", dijo Paolo Salvadeo, director general del Grupo El.En.

