Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), el proveedor de servicios logísticos y de almacenamiento refrigerado de más rápido crecimiento en América Latina, anunció hoy la expansión de su instalación a temperatura controlada ubicada en Ciudad de Panamá, Panamá. Esta expansión planeada agregará más de 8,300 posiciones de pallets a la instalación, elevando la capacidad total a 28,300 pallets. Con esta inversión, la compañía fortalecerá sus operaciones en Centroamérica y satisfará la creciente demanda de soluciones logísticas y de almacenamiento en frío.

Panamá es un centro logístico para las Américas reconocido por su fácil acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, conectividad integral aérea y marítima a través del Canal de Panamá, puertos esenciales y zonas económicas especiales. Además, Panamá disfruta de una de las tasas de crecimiento del PIB más altas de América Latina durante los últimos diez años.

Esta es la segunda inversión de Emergent Cold LatAm en Panamá. En septiembre de 2021, la Compañía adquirió Galores Cold Storage, el proveedor de almacenamiento en frío más grande de Centroamérica y el Caribe. Galores ofrece una amplia gama de servicios y soluciones a temperatura controlada para la industria alimentaria, incluido el transporte, desde el acarreo hasta la distribución. La compañía atiende importantes empresas multinacionales con marcas reconocidas y se especializa en la industria de HORECA y retail.

"Panamá es un mercado importante para nuestra red regional de almacenamiento y logística", dijo David Palfenier, presidente de Emergent Cold LatAm. "Nuestra empresa adquirida, Galores, siempre ha demostrado su liderazgo en el servicio y las soluciones para la industria alimentaria. Esta inversión para ampliar la capacidad y la oferta de servicios de la empresa beneficiará a nuestros clientes y fortalecerá la cadena de suministro de alimentos en toda Centroamérica".

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de la más alta calidad para brindar soluciones logísticas a temperatura controlada de extremo a extremo a sus clientes en toda América Latina. La empresa fue fundada para cubrir la necesidad de soluciones modernas de cadena de frío en el mercado y para satisfacer la creciente demanda de clientes nacionales y globales. Emergent Cold LatAm actualmente opera 24 instalaciones de almacenamiento en frío, más de 500 camiones y cuatro instalaciones ahora en construcción para completar un total de 11 países en América Latina.

