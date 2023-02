Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold LatAm

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm o la Compañía), el proveedor de servicios logísticos y de almacenamiento refrigerado de más rápido crecimiento en América Latina, anunció hoy la adquisición de dos instalaciones de almacenamiento a temperatura controlada ubicadas en el Estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. Estos activos se compraron a Reiter Log, un proveedor líder de soluciones de logística y transporte para clientes en la cadena de suministro de alimentos.

Esta transacción representa una importante expansión de la red de almacenamiento en frío de la Compañía en el sur de Brasil. Incluye una nueva instalación de 12.500 posiciones de pallets en Nova Santa Rita, en la región metropolitana de Porto Alegre, capital del estado, y una instalación de 2.500 posiciones de pallets ubicada en Passo Fundo. Ambas ubicaciones fortalecen significativamente las capacidades de distribución nacional de Emergent Cold LatAm y suman a su lista clientes de alta calidad. El sitio de Nova Santa Rita incluye terrenos adicionales para varios proyectos de desarrollo futuros.

Con esta compra de los activos de Reiter Log, Emergent Cold LatAm ahora cuenta con casi un millón de metros cuadrados de capacidad de almacenamiento en frío en Brasil, junto con congelación rápida y otros servicios de valor agregado.

"Nos complace completar esta transacción con Reiter Log y agregar varios activos de calidad a nuestra creciente red del Cono Sur", dijo Evandro Calanca, Director Ejecutivo - Brasil en Emergent Cold LatAm. "Tenemos un plan ambicioso para crear la operación logística y de almacenamiento en frío líder en Brasil, un mercado estratégico clave para Emergent Cold LatAm. Es emocionante ver que esta visión se convierte en realidad a través de la inversión continua y nuestro enfoque en la excelencia operativa".

44 Capital Finanças Corporativas actuó como asesor financiero y Lefosse Advogados actuó como asesor legal de Emergent Cold LatAm.

Sobre Emergent Cold LatAm:

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de la más alta calidad para brindar soluciones logísticas de temperatura controlada de extremo a extremo a sus clientes en toda América Latina. La empresa fue fundada para cubrir la necesidad de soluciones modernas de cadena de frío en el mercado y para satisfacer la creciente demanda de clientes nacionales y globales. Emergent Cold LatAm actualmente opera 62 instalaciones de almacenamiento en frío, más de 500 camiones y cinco instalaciones ahora en construcción para completar un total de 10 países en América Latina.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005640/es/

Contacto

Emergent Cold LatAm Rafael Rocha - rafael.rocha@emergentcold.com - +507 6747-8153 Vicepresidente Comercial

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.