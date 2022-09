Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), el proveedor de almacenamiento y logística a temperatura controlada de más rápido crecimiento en América Latina, anuncia la inauguración de una expansión de más de 5,000 posiciones de pallets de congelados en la sede Palín, Guatemala.

Esta instalación cuenta con cuartos de refrigeración, conservación y áreas de manipulación. La ampliación agrega un poco más de 5,000 posiciones de pallets adicionales de congelados para llegar a un total de aproximadamente 16,000 posiciones de pallets, pasando a ser la mayor bodega en Guatemala para servicios de almacenamiento a temperatura controlada.

"Esta ampliación viene para consolidar el liderazgo de en Emergent Cold LatAm en soluciones de almacenamiento y logística en temperatura controlada en la Guatemala y la región.", señaló Hernán Davila, Managing Director de Emergent Cold LatAm para Centro América y el Caribe. "Tenemos importantes planes para Guatemala, vamos a seguir expandiendo nuestra capacidad en las sedes actuales y pronto anunciaremos la construcción de nuevas sedes" reforzó Davila.

Guatemala es la mayor economía y el país más poblado de Centro América, con acceso directo a los océanos Atlántico y Pacífico y un sistema portuario bastante desarrollado. "Guatemala es un importante eje del comercio global de alimentos y clave dentro de nuestra estrategia de expansión y nearshoring", resaltó David Palfenier, presidente de Emergent Cold LatAm.

Actualmente Emergent Cold cuenta con tres sedes en Guatemala, ubicadas en Palín, Xela y Villanueva, que juntas suman una capacidad de almacenamiento superior a 20.000 posiciones de pallets, además cuentan con con terreno para futuras expansiones.

Sobre Emergent Cold Latin America

Emergent Cold LatAm (www.emerentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de más alta calidad para proveer soluciones logísticas end-to-end a temperatura controlada para sus clientes a lo largo de América Latina. La compañía se fundó para cubrir la necesidad por soluciones modernas de cadena de frío dentro del mercado, y para atender la creciente demanda de clientes domésticos y globales. Actualmente Emergent Cold LatAm opera en 19 bodegas de almacenamiento a temperatura controlada, más de 500 camiones, y 3 bodegas en construcción para completar un total de 9 países en Latinoamérica.

