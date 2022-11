Comunicado de prensa de Business Wire: ESAB Corporation

El día de hoy la empresa ESAB, parte de ESAB Corporation (NYSE: ESAB) y líder mundial en equipos e insumos para soldadura y corte, presentó el revolucionario sistema de soldadura a batería Renegade VOLT? ES 200i Stick/TIG durante el cierre de la SparkWeek, el evento de lanzamiento virtual de la marca que transcurre durante una semana y en el que se destacan los nuevos productos de soldadura y fabricación, las soluciones de automatización y robótica y los EPP que le dan forma a la industria.

Desarrollado conjuntamente con Stanley Black & Decker y alimentado por cuatro baterías DEWALT® FLEXVOLT® de 12 Ah (amperios hora), la Renegade VOLT marca una encrucijada para la industria de la soldadura, porque con esta soldadora ESAB establece una nueva categoría en productos. Por primera vez, los soldadores disponen de una máquina que funciona con baterías intercambiables y recargables para herramientas eléctricas. La VOLT es una opción sumamente portátil para soldar fuera de la red en sectores clave como el mantenimiento y la reparación, la construcción, los astilleros, el ferrocarril, la generación de energía, el offshore y la agricultura. El producto se podrá adquirir durante el primer trimestre de 2023.

"ESAB viene aportándole nuevas ideas al mercado desde la invención del primer electrodo de soldadura revestido hace más de un siglo. Con la Renegade VOLT, hemos tomado la idea de la portabilidad y la hemos sobrealimentado", aseguró Olivier Biebuyck, Presidente de EMOA y Productos Globales de ESAB Corporation. "Hasta ahora, los trabajos de soldadura sólo llegaban hasta donde el equipo podía alcanzar. Los soldadores se veían obligados a cargar con pesados cables, a tropezar con ellos y a preguntarse qué tipo de energía habría en el lugar de trabajo. A veces, los soldadores pasaban más tiempo preparando y desmontando el trabajo que soldando. Hoy, ESAB ha eliminado esas limitaciones y ha dado paso a una nueva era. Esta es la era de la verdadera libertad en soldadura. Sin cables ni equipos pesados, sin una configuración que requiera mucho tiempo, sin motores ni combustible".

El lanzamiento de VOLT coronó una serie de soluciones nuevas y reimaginadas de ESAB que se dieron a conocer durante la SparkWeek. La empresa realizó más de 15 anuncios entre el lunes 14 y el viernes 18 de noviembre a través de estrenos de vídeos dinámicos en directo en ESAB.com/SparkWeek. La página del evento ya tiene información sobre estos nuevos productos y asociaciones, con especificaciones clave e información de disponibilidad:

-- Ruffian 150, la nueva soldadora con motor de ESAB

-- Rogue EM y Rogue EMP, máquinas MIG y multiproceso

-- Rustler, una línea completamente nueva de máquinas

-- Renegade 1 Ph DC, máquina potente pero ligera, ahora con alimentación monofásica

-- Sistema Warrior EDGE CX con RobustFeed Edge CX y antorcha Exeor, una familia de productos de fuente de potencia, alimentador y antorcha para MIG de pulso de última generación

-- Sentinel A60, la siguiente iteración del casco de soldadura automático líder del sector de ESAB

-- Swarm A10, A20 y A30, cartera de cascos de soldadura asequibles y de alto rendimiento

-- Vision T6, controlador de máquinas de corte CNC fácil de usar

-- Marathon Pac Ultra, un nuevo paquete de tambor de hilo de soldadura a granel de 1.100 libras

-- Cutmaster 30+, cortadora de plasma manual de nueva generación centrada en la potencia y la portabilidad

-- Thermal Dynamics Automation UC Series, un sistema de plasma mecanizado de alta precisión

-- Victor Edge 2.0 Phase IV y HRF2400, regulador de gas y una combinación de regulador y caudalímetro

-- Versotrac Cadet, un tractor de soldadura por arco sumergido (SAW) compacto, eficiente y fácil de usar

-- InduSuite, software avanzado que conecta los datos de soldadura y corte, la maquinaria y los procesos en una sola plataforma

-- PURUS, nuevo y mejorado hilo de primera calidad especialmente formulado para reducir la limpieza posterior a la soldadura

Los productos de ESAB están disponibles en todo el mundo y se pueden adquirir a través distribuidores y puntos de venta seleccionados. Visite ESAB.com para encontrar un distribuidor local y obtener más información sobre la cartera de productos

Acerca de ESAB

ESAB es líder mundial en tecnología de fabricación. Durante más de 100 años, ESAB ha transformado las industrias construidas por los fabricantes, proporcionando soluciones completas de flujo de trabajo a través de nuestra diversa cartera de productos de más de 40 de las marcas más confiables en soldadura y corte en el mundo. Desde las demandas industriales hasta la reparación y el mantenimiento, los innovadores que dan forma al mundo, confían en la cartera de ESAB. Para saber más, visite ESAB.com.

Acerca de ESAB Corporation

ESAB Corporation (NYSE: ESAB) es líder mundial en tecnología de fabricación y control de gases. Les damos a nuestros socios equipos avanzados, insumos, equipos de control de gases, robótica y soluciones digitales que les facilitan el trabajo diario y extraordinario que conforma nuestro mundo. Para saber más, visite ESABcorporation.com.

