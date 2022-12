Comunicado de prensa de Business Wire: ESF Seafood

ESF Seafood anunció que su planta de transformación de camarones adoptará un sistema de energías renovables. La puesta en marcha de la primera fase de una microrred de energía solar es el resultado de un esfuerzo de desarrollo de tres años, destinado a reducir las emisiones de carbono y los costos energéticos de ESF Seafoods. ESF sustituirá más del 60% de su consumo de energía por electricidad procedente de la energía solar durante 2023 y tendrá un procesamiento 100% neutro en carbono para fines de 2024.

Gerardo Tome, presidente de ESF Seafood, señaló al respecto: "La cosecha, el procesamiento y la congelación del camarón en un clima tropical exigen una cantidad muy significativa de energía. El sur de Honduras es un lugar ideal para captar energía solar debido a la alta calificación fotovoltaica de la zona (PVOUT) y estamos en condiciones de utilizar el espacio del techo de nuestra planta para instalar paneles solares, lo que a su vez reduce la necesidad de uso adicional de la tierra. Una ley aprobada hace poco para los contadores bidireccionales comerciales aumenta la rentabilidad de la generación adicional de energía, porque nos permite devolver el excedente a la red nacional durante los periodos valle".

Ivan Clements, director de ESF Seafood, comentó: "Reducir las emisiones de carbono es un objetivo fundamental para nuestros clientes en todo el mundo. Seremos la primera planta de transformación de camarones en migrar a las energías renovables; reduciremos nuestra huella de carbono más de 2000 toneladas en 2023 y tenemos un plan contundente para lograr la neutralidad en carbono. Asumir una posición de liderazgo en sostenibilidad y seguridad energética ayudará a garantizar el éxito continuo de nuestro negocio en Honduras y a seguir ofreciéndoles a nuestros clientes camarones de alta calidad y valor agregado y a nuestra gente, buenos empleos".

ACERCA DE ESF SEAFOOD -ESF Seafood se fundó en 2012 para ofrecer el mejor camarón a clientes exigentes de todo el mundo que valoran las inversiones en seguridad alimentaria, sostenibilidad, calidad premium, comercio ético y certificaciones reconocidas a nivel internacional, en particular, SEDEX, ASC y la calificación AA+ de BRCGS.

La planta de 11.700 m2 de ESF Seafood dispone de amplias capacidades para producir camarones IQF de valor agregado, así como opciones de congelación rápida y congelación en salmuera y 4,5 millones de libras de almacenamiento en frío. La ubicación de ESF Seafood en el sur de Honduras, con su mano de obra calificada y experimentada, es ideal para agregarle valor al camarón de calidad y garantizar una entrega rápida a diversos destinos del mundo, aprovechando los puertos del Pacífico y del Atlántico.

