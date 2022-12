Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

Las organizaciones utilizan la tecnología moderna que aportan los sistemas de información geográfica (SIG) para comprender mejor los riegos del cambio climático y actuar en consecuencia. Gracias a la cartografía, el análisis y la visualización basados en el SIG, los líderes pueden evaluar costos y beneficios de sus planes, reducir los daños en los activos relacionados con el clima y tomar decisiones sostenibles, a pesar de la imprevisibilidad del clima. Esri, líder mundial que aplica los SIG y que usan muchas las empresas de la lista Fortune 500 y gobiernos de todo el mundo para mejorar sus prácticas de sostenibilidad, fue reconocido por la consultora independiente Forrester en el informe: The Forrester New Wave?: Climate Risk Analytics, del cuarto trimestre de 2022.

En el informe, realizado por la analista principal Renee Murphy, Esri recibió una calificación diferenciada, la máxima puntuación posible, en 9 de los 10 criterios, incluyendo "Procesamiento avanzado de datos", "Visualización" y "Modelado de amenazas".

Según el informe de Forrester afirma que Esri "ofrece la mejor visualización de datos y capacidades de procesamiento avanzadas" y que "la plataforma de Esri conecta a los proveedores de datos meteorológicos (NASA, NCAR, NOAA, etc.) y las operaciones empresariales". El informe señala que "si tienes activos físicos que podrían verse afectados por el clima, Esri puede aportar los datos y procesos necesarios para orientar las oportunidades de resiliencia operativa".

Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri dijo: "Creemos que el reconocimiento de Forrester demuestra el compromiso de mucho tiempo de Esri para ayudar a que nuestros usuarios protejan el medio ambiente a la vez que desarrollan organizaciones resistentes". Además, agregó: "A medida que los efectos del cambio climático se aceleran e intensifican, es más importante que nunca que los líderes adopten un enfoque geográfico para este problema mundial. Es parte de nuestra misión contribuir a su capacidad de afrontar los retos de la sostenibilidad con los mejores recursos tecnológicos".

Por su parte, Dawn Wright, científico en jefe de Esri dijo: "Los efectos del cambio climático son reales en la naturaleza y claramente visibles a medida que se desarrollan y los vemos a nivel mundial". "La cartografía y el análisis se están convirtiendo en elementos cruciales para comprender los riesgos que suponen estas amenazas, especialmente por su asociación con lugares concretos. Estamos muy contentos de proporcionar estas herramientas y poder contribuir a los esfuerzos globales que se hacen para reducir el riesgo climático".

Para obtener más información, visita: esri.com/en-us/about/climate-change/overview.

Acerca de Esri

Esri es el líder del mercado mundial de software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a los clientes a liberar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales. Fundada en 1969 en Redlands (California, EE.UU.), el software de Esri está implementado en más de 350.000 organizaciones de todo el mundo y en más de 200.000 instituciones de toda América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, entre las que se encuentran empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Esri tiene oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que prestan apoyo local en más de 100 países en los seis continentes. Gracias a su compromiso con la vanguardia en la tecnología de la información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, el Internet de las cosas (IoT) y la analítica avanzada. Para conocer más, ve a: esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan en este comunicado de prensa pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221202005267/es/

Contacto

Jo Ann Pruchniewski Relaciones Públicas de Esri Teléfono móvil: 301-693-2643 Correo electrónico:jpruchniewski@esri.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.