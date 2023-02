Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

Los datos geoespaciales desempeñan un papel fundamental para comprender el entorno físico y potenciar la próxima generación de tecnologías de localización, más aún en un mundo cada vez más digital y automatizado. Resulta vital para los desarrolladores y profesionales geoespaciales contar con la capacidad de acceder a datos de mapas abiertos confiables para poder comprender a las comunidades y crear servicios y soluciones innovadores.

En apoyo a esta demanda, Esri, líder mundial en inteligencia de localización, se unió a la Fundación Overture Maps, un colaboración fundada por Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft y TomTom. La misión de Overture es crear datos de mapas abiertos confiables, fáciles de usar e interoperables.

Históricamente, el uso de fuentes abiertas de mapas planteó desafíos para los desarrolladores y profesionales geoespaciales. Estos incluyen la recopilación de datos integrales de fuentes dispares, la selección de datos de calidad y actualidad variables, la combinación de conjuntos de datos con diferentes estructuras, la prueba de errores e inconsistencias en los datos y la habilitación de la integración con otros productos de mapas. Estos son desafíos que la Fundación Overture Maps busca superar, basándose en el trabajo de otros proyectos de datos abiertos como OpenStreetMap.

"El acceso inmediato a la información geoespacial permitió impulsar la innovación de muchas tecnologías y productos, para el beneficio de organizaciones y comunidades de todo el mundo", señaló Deane Kensok, directora de tecnología del área de Contenido de Esri ArcGIS. "Esri se compromete a expandir el acceso a datos de mapas listos para usar y ayudar a la comunidad geoespacial global que está construyendo la próxima generación de aplicaciones y soluciones basadas en la ubicación para los desafíos del mañana".

Los miembros de Overture aportarán datos y contribuciones tecnológicas, al combinar sus recursos para crear datos de mapas del mundo real completos, precisos y extensibles disponibles bajo una licencia de datos abiertos. Como miembro, Esri ayudará a seleccionar datos de su extensa colección de contribuciones de la comunidad reunidas a través del Community Maps Program, un programa bien establecidos que han elegido los contribuyentes para compartir como dato abierto.

"La misión de Overture de crear los mejores datos de mapas abiertos posibles incluye la incorporación de datos geoespaciales de alta calidad de ciudades y gobiernos locales. Como parte de una base de datos mundial, los datos de esas fuentes autorizadas pueden admitir aplicaciones geoespaciales para miles de millones de usuarios finales", dijo Jan Erik. Solem, presidente de Overture Maps Foundation y director de ingeniería de Maps at Meta. "El largo compromiso de Esri con los datos abiertos y el apoyo a los esfuerzos de mapeo del gobierno federal, estatal y local los convierte en una gran adición".

Esri continuará fomentando y haciendo posible el intercambio de datos abiertos por parte de fuentes autorizadas, además de ayudar a integrar esos datos en el ecosistema de Overture en distintas maneras. Gracias a ello, todos los usuarios de los datos de Overture se beneficiarán, incluidas las organizaciones gubernamentales y sus electores que podrán acceder a los datos de Overture a través del software ArcGIS de Esri y otros servicios.

"Esri cuenta con una larga trayectoria en la recopilación y selección de datos geoespaciales de fuentes autorizadas y comunitarias para permitir una amplia variedad de casos de uso", comentó Michael Kopenec, gerente general de AWS Geospatial. "Nos complace dar la bienvenida a Esri, un valioso socio de mapas de Amazon Location Service, como miembro de la Fundación Overture Maps, donde aportará su valiosa experiencia al proyecto y acelerará la entrega de datos de mapas de alta calidad a los desarrolladores".

Para obtener más información sobre el papel de Esri en el ecosistema de datos abiertos de Overture Maps Foundation, visite esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-living-atlas/announcements/esri-joins-overture-maps-foundation/.

Acerca de Esri

Esri, el líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a aprovechar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. El software de Esri, fundada en 1969 en Redlands, California, Estados Unidos, se implementa en más de 350 000 organizaciones en todo el mundo y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Medio Oriente, entre ellas, numerosas empresas de la lista Fortune 500, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Esri tiene sucursales regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan soporte local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de la información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, el Internet de las cosas (IoT) y el análisis avanzado. Visítenos en esri.com.

