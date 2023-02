Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

Organizaciones comerciales, gubernamentales y científicas recurren cada vez más a drones, aeronaves tripuladas y satélites para capturar imágenes. Los datos de imágenes detalladas ofrecen visibilidad de operaciones y oportunidades, abriendo un panorama de información en cada píxel y transformando imágenes estáticas en representaciones digitales dinámicas del mundo. Los modelos 3D y los mapas de alta resolución de obras en construcción, paisajes urbanos complejos o países enteros permiten que esas organizaciones analicen e interactúen con un mundo digital que muestra de manera exacta lugares y situaciones tal como son. Con capas de información geoespacial como estudios catastrales, redes de servicios públicos, modelos de información de edificios (BIM) y datos de sensores en tiempo real, se convierten en gemelos digitales del mundo real. Esto permite una mejor comprensión del mundo a través del análisis, el monitoreo de recursos o incluso la simulación predictiva.

Esta necesidad de capturar la realidad como base para el ámbito de los gemelos digitales está expandiendo el mercado de imágenes aéreas, cuyo crecimiento esperado es de 1400 millones de dólares en 2017 a más de 4000 millones de dólares para 2025. Para brindar más herramientas a esta tendencia que atraviesa numerosas industrias, Esri, líder global en tecnología de inteligencia de ubicación, presenta ArcGIS Reality.

"Los gemelos digitales se han convertido en una herramienta crítica para muchas industrias, y para ser efectivos necesitan mapas altamente precisos y modelos 3D actualizados basados en imágenes", explica Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. "Nos complace ofrecer esta nueva familia de productos a los profesionales que digitalizan nuestro mundo para ayudar a que podamos entenderlo mejor, más allá de que sus operaciones sean grandes o pequeñas, locales o globales".

ArcGIS Reality es una familia de productos para el mapeo de realidad de lugares, ciudades y países enteros, todo gracias a la nueva tecnología ArcGIS Reality Engine:

-- ArcGIS Reality para ArcGIS Pro, una nueva extensión del software GIS de escritorio insignia de Esri, permite que los usuarios ingresen imágenes de drones o aeronaves tripuladas para generar resultados en 3D que permiten un mapeo de realidad.

-- ArcGIS Reality Studio, una nueva aplicación dedicada para el mapeo de realidad basado en imágenes aéreas de ciudades y países enteros. Una interfaz fácil de usar basada en mapas permite una alta eficiencia de producción para ofrecer representaciones de la realidad de nivel topográfico.

-- Site Scan for ArcGIS, el software de mapeo de realidad de extremo a extremo basado en la nube para imágenes de drones de Esri, diseñado para simplificar la gestión de programación de drones, y la recolección, el procesamiento y el análisis de datos de imágenes

-- ArcGIS Drone2Map, una aplicación de escritorio fácil de usar dedicada al mapeo de realidad basado en imágenes de drones, permite un procesamiento sin conexión y un mapeo rápido en el campo.

