Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

Los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático amenazan cada vez más la seguridad del suministro de alimentos y agua en todo el mundo. África, que ya lucha contra la baja producción agrícola y los suelos muy degradados, se ve afectada de forma desproporcionada. Para ayudar a los gobiernos y a las organizaciones sin fines de lucro del continente a hacer frente a este desafío, Esri, líder mundial en inteligencia de ubicación, colabora con Microsoft en una iniciativa de desarrollo de la agricultura sostenible en África. Juntos, Esri y Microsoft crearán y lanzarán soluciones tecnológicas que permitirán a las organizaciones de África realizar la cartografía de cultivos a escala para mejorar la gestión agrícola.

"Microsoft y Esri tienen un largo historial de colaboración, que incluye una reciente iniciativa para crear mapas globales de la cubierta terrestre a través del programa Planetary Computer, que incluye un catálogo de datos medioambientales globales del ArcGIS Living Atlas of the World (Atlas viviente del mundo ArcGIS) de Esri", afirmó Richard Budden, director general adjunto de Esri para Oriente Medio, África y Asia Central. Estamos encantados de ampliar esta colaboración para apoyar el desarrollo de la agricultura sostenible en África".

En todo el continente africano hay una necesidad urgente de mejorar la productividad agrícola. Un conocimiento más profundo del paisaje agropecuario actual, un estrecho monitoreo de las condiciones de los cultivos a lo largo del período de crecimiento y la mitigación de los impactos del cambio climático contribuirán a mejorar la producción y la seguridad alimentaria. Los patrones y la salud de los cultivos pueden identificarse, extraerse y supervisarse estacionalmente combinando las capacidades de inteligencia artificial geoespacial (GeoAI) de Esri, las imágenes por satélite, así como la infraestructura y los dispositivos de IA de Microsoft.

Disponer de datos relacionados con el uso del agua, los fertilizantes y las semillas en el momento oportuno contribuirá a hacer posible unas prácticas agropecuarias más sostenibles y a mejorar las previsiones de rendimiento de las cosechas. Las principales partes interesadas pueden obtener información de los datos a través de visualizaciones intuitivas, aplicaciones y tableros para tomar decisiones empresariales y políticas mejor informadas.

Con el fin de dotar a los organismos gubernamentales de África de herramientas geoespaciales para apoyar el desarrollo de la agricultura sostenible, Esri ha lanzado recientemente el Geospatial Program for Agriculture in Africa (Programa geoespacial para la agricultura en África). La empresa participa en la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Sharm el-Sheikh, Egipto. En el stand de Microsoft, fabricado con materiales reciclados, Esri demostrará cómo los SIG son fundamentales para lograr un desarrollo agropecuario sostenible en África.

Para saber más sobre cómo la inteligencia de ubicación puede impulsar el monitoreo global de la tierra, visite esri.com/en-us/c/product/arcgis-for-microsoft-planetary-computer.

