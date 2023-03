Comunicado de prensa de Business Wire: Eutelsat Communications

Noticias reglamentarias:

PCTV, filial del operador de cable Megacable Comunicaciones, líder en México, aumentó una vez más su capacidad en el satélite EUTELSAT 117 Oeste A de Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) (Paris:ETL) con un acuerdo plurianual. Este nuevo acuerdo consolida aún más la asociación entre PCTV y Eutelsat, que ya lleva una década y amplía los servicios de video de PCTV desde México a los países de toda la región latinoamericana.

PCTV es un productor innovador y distribuidor de contenidos, que ofrece una amplia gama de soluciones de medios integradas para acompañar a sus clientes. La compañía opera una plataforma de distribución de Video en la posición 117° Oeste, entregando canales de TV a cabeceras de cable en México y a lo ancho y a lo largo de América Latina. Con los nuevos recursos en EUTELSAT 117 Oeste A, PCTV podrá prestar una gama más amplia de servicios de video, al ampliar su alcance actual mediante el acceso a mercados nuevos y sin explotar.

La posición 117° Oeste de Eutelsat es el vecindario premium de TV para América Latina, ya que ofrece distribución panregional de las principales redes y proveedores de contenido. Con una penetración por demás sólida de las cabeceras de cable, más del 92% de los principales operadores de televisión paga en América Latina reciben sus contenidos desde la posición 117° Oeste. Alrededor de 400 canales de televisión, 80 de ellos en HD, se distribuyen actualmente a más de 45 millones de hogares. 117° Oeste es también un vecindario de televisión abierta en crecimiento: 100 canales de televisión emitiendo en abierto, con canales de los principales radiodifusores regionales públicos y privados.

Respecto del contrato, José Ignacio González-Núñez, vicepresidente de Eutelsat Americas Video, señaló: "Aprovechando el éxito continuo de nuestra asociación con uno de nuestros clientes más prominentes en México, Eutelsat se compromete a consolidar aún más este tipo de relaciones no sólo a través de servicios satelitales, sino también con soluciones más integrales y personalizadas que aprovechan la experiencia de PCTV como operador de cable de alto rendimiento en toda América Latina. Estamos orgullosos de la confianza que PCTV deposita permanentemente en nuestra flota y nuestro servicio".

Por su parte, Jorge Alejandro Tanaka, director general de PCTV y director de Generación de contenido y marketing del Grupo Megacable, agregó: "La asociación entre PCTV y Eutelsat establece una hoja de ruta clara para mantenernos a la vanguardia de nuestra industria, al darnos acceso a sus soluciones de distribución de contenido que son amplias, confiables y eficaces e incluyen los satélites más avanzados de la región. Con este acuerdo, PCTV reúne su innovador telepuerto de vídeo con la cartera de productos de Eutelsat y estoy seguro de que esto mantendrá nuestro liderazgo en el mercado y garantizará que nuestros servicios de distribución y contribución de video superen las necesidades de los clientes en todos los sectores a los que nos dirigimos".

