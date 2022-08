Comunicado de prensa de Business Wire: Everdome

Everdome, el metaverso más hiperrealista, ha anunciado que GEM Digital Limited (GEM), una empresa de inversión en bienes digitales con sede en Bahamas que consigue, estructura e invierte en tokens de utilidad y que cotiza en más de 30 intercambios centralizados (Centralized Exchange, CEX) y descentralizados (Decentralized Exchange, DEX) en todo el mundo, ha acordado un compromiso de inversión de 10 millones de USD en la empresa de metaverso con sede en los EUA mediante un acuerdo estructurado de suscripción de tokens.

Everdome Secures US$10 million Investment Commitment from GEM Digital Limited (Photo: AETOSWire)

El anuncio llega en un período de más actividad para Everdome, especialmente en lo que refiere al lanzamiento de su producto y la subasta de terrenos de metaverso de la empresa. Desde junio de 2022, se vendió un total de 11 700 terrenos (97 %) que se encuentran en el metaverso de Everdome a lo largo de una experiencia de subasta de ocho semanas. En total, se adquirieron terrenos a partir de 18,6 millones de USD, lo que equivale a 1 531 000 000 $DOME, la moneda digital propia de Everdome. El precio promedio de un terreno en Everdome fue de 130 000 $DOME.

Everdome controlará el plazo y el número de reducciones en virtud de este instrumento y no tiene obligación de reducción mínima. Everdome tiene la capacidad de vender a su exclusivo criterio hasta el 200 % de su volumen diario promedio en tokens en múltiples intercambios a GEM Digital.

Según Rob Gryn, director ejecutivo y fundador de Everdome, el compromiso de GRM será utilizado para fortalecer la oferta de Everdome y asegurar la sostenibilidad futura en el negocio. "Estamos encantados de asociarnos y lograr este compromiso de inversión con GEM que marca un hito y confirma que vamos por buen camino a medida que buscamos superar los límites del metaverso. Este es el momento perfecto para acelerar y desarrollar verdaderamente nuestro producto, para lo que contaremos con la ayuda del compromiso de inversión de GEM. Everdome está en un momento muy emocionante, y junto a GEM hemos dado el próximo paso con el objetivo de llevar nuestro ecosistema de metaverso al siguiente nivel".

La inversión de GEM se destinará al crecimiento del equipo y a la expansión tecnológica y se ocupará de acelerar el desarrollo de las capacidades de realidad virtual (RV) del juego. Los fondos también se destinarán a mejorar los esfuerzos de comercialización, habilitar la asociación e invertir en ayudar al crecimiento sostenible de Everdome.

Everdome, preparado para lanzarse en tres etapas a lo largo de 2022, lleva a los usuarios en un viaje envolvente desde Hatta, en los EAU, que se ve ampliamente a través de lanzamientos de cohetes, para colonizar Marte en Everdome City. La plataforma de metaverso utiliza tecnología de exploración en 3D de última generación y Unreal Engine 5 de Epic Games para proporcionar gráficos de vanguardia con realismo fotográfico que harán que los jugadores se pregunten sobre los límites del juego y la realidad.

Para obtener más información sobre Everdome, visite everdome.io.

Acerca de Everdome

Everdome está creando el metaverso más hiperrealista. Está reuniendo a marcas y usuarios juntos en una experiencia en donde la vida digital se encuentra con el mundo real, con el objetivo de interconectar perfectamente los mundos digital y físico y crear, en última instancia, la experiencia de web3 más realista.

Acerca de GEM Digital Limited

GEM Digital Limited es una empresa de inversión en bienes digitales. La empresa, con sede central en Bahamas, consigue, estructura e invierte activamente en tokens de utilidad que cotizan en más de 30 CEX y DEX en todo el mundo.

Global Emerging Markets ("GEM") es un grupo de inversión alternativa de 3400 millones de USD con oficinas en París, Nueva York y Bahamas. GEM gestiona un conjunto diverso de vehículos de inversión enfocados en mercados emergentes y ha completado más de 530 transacciones en 72 países. Cada vehículo de inversión tiene un grado diferente de control operativo, rendimiento ajustado al riesgo y perfil de liquidez. El conjunto de fondos y vehículos de inversión proporciona contacto con adquisiciones de gestión de capital de pequeñas y medianas empresas, inversiones privadas en capitales públicos e inversiones conjuntas seleccionadas a GEM y sus socios.

Contacto

Yousef Batter Director de RR. PP. White Label Strategy Yousef.batter@whitelabelstrategy.io +971559356531

