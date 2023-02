Comunicado de prensa de Business Wire: ExaGrid

ExaGrid®, la única empresa especializada en soluciones de almacenamiento de copias de seguridad por niveles del sector, ha anunciado hoy que ha sido reconocida como "Strong Performer" (empresa de alto desempeño) en el informe de enero de 2023 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" Enterprise Backup and Recovery Software Solutions. El informe, basado en las opiniones y valoraciones de los expertos, incluye opiniones de segmentos que agrupan a los proveedores del mercado por segmento de clientes específico del sector, región de implementación o tamaño de la empresa en función de los datos demográficos de sus evaluadores. En el segmento de la región de Norteamérica, ExaGrid se posicionó como "la elección de los clientes".

Puntos destacados del informe Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" Enterprise Backup and Recovery Software Solutions1:

-- "El "Voice of the Customer" (opinión del cliente) es un documento que sintetiza las evaluaciones de Gartner Peer Insights en perspectivas para los responsables de la toma de decisiones en TI. Dicha perspectiva de pares agregada, junto con las evaluaciones individuales detalladas, es complementaria a la investigación de expertos de Gartner y puede desempeñar un papel clave en el proceso de compras de su empresa, ya que se centra en las experiencias directas de sus pares en la implementación y el funcionamiento de una solución. En este documento solo se incluyen los proveedores con 20 o más valoraciones publicadas (y 15 o más valoraciones de "Capacidades" y "Soporte/Entrega") durante el período de presentación especificado de 18 meses. Quedan excluidas de esta metodología las opiniones de proveedores asociados o usuarios finales de empresas con ingresos inferiores a 50 millones de dólares.

-- Los proveedores ubicados en el cuadrante superior derecho de los cuadrantes titulados "Voice of the Customer" son reconocidos con la distinción "Customers' Choice" de Gartner Peer Insights y se señalan con un distintivo "Customers' Choice". Los proveedores son reconocidos en función de si cumplen o superan tanto la media del mercado en Experiencia General como la media del mercado en Interés y Adopción por parte del Usuario.

-- Los proveedores ubicados en el cuadrante inferior derecho titulado "Established" de "Voice of the Costumer" cumplen o superan la media del mercado de Interés y Adopción por parte del Usuario, pero no cumplen la media del mercado de Experiencia General.

-- Los proveedores ubicados en el cuadrante superior izquierdo titulado "Strong Performer" de "Voice of the Customer" alcanzan o superan la media del mercado en Experiencia General, pero no alcanzan la media del mercado en Interés y Adopción por parte del Usuario.

-- Los proveedores ubicados en el cuadrante inferior izquierdo titulado "Aspiring" de "Voice of the Customer" no alcanzan ni la media del mercado de Interés y Adopción por parte del Usuario ni la media del mercado de Experiencia General. Como todos los proveedores de este informe, sus productos se ajustan a este mercado y han cumplido los criterios mínimos para ser incluidos. Consulte toda la metodología la "Voice of the Customer" aquí."

"Nos sentimos honrados de ser reconocidos por este informe, que agrega la perspectiva de los pares junto con las evaluaciones individuales detalladas en el mercado de soluciones de software de copia de seguridad y recuperación empresarial", sostuvo Bill Andrews, presidente y CEO de ExaGrid. "Estamos muy agradecidos a nuestros clientes por evaluar a ExaGrid Tiered Backup Storage y compartir sus experiencias en Gartner Peer Insights, lo cual nos ha permitido alcanzar esta distinción. ExaGrid cuenta con más de 3750 clientes activos de empresas medianas y grandes que utilizan ExaGrid Tiered Backup Storage para proteger sus datos".

1 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions" de Peer Contributors, 20 de enero de 2023.

Gartner es una marca registrada y una marca de servicio, y Peer Insights es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente. Ambas marcas se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no deben interpretarse como declaraciones de hecho, ni representan las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hong Kong, Iberia, India, Israel, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otros.

Visítenos en exagrid.com o póngase en contacto con nosotros a través de LinkedIn. Conozca lo que nuestros clientes opinan acerca de sus propias experiencias con ExaGrid y descubra por qué ahora gastan mucho menos en el almacenamiento de copias de seguridad en nuestras historias de éxito de clientes. ¡ExaGrid se enorgullece de su puntuación NPS de más de 81!

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

