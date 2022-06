Comunicado de prensa de Business Wire: ExaGrid

ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copias de seguridad por niveles del sector, anunció hoy que a la empresa le otorgaron el premio "Proveedor de hardware de copia de seguridad empresarial del año", que se anunció a su vez en la 19º ceremonia de los Storage Awards de la revista anual Storage Magazine, "The Storries XIX," que se llevó a cabo en Londres el 9 de junio de 2022.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220613005189/es/

Photo courtesy of Storage Awards

Los ganadores se determinan por voto público, lo que valida aún más la arquitectura diferenciada de los productos de ExaGrid, especialmente en el sector empresarial: ExaGrid ofrece el sistema de escalabilidad horizontal más grande de la industria, compuesto de 32 aparatos EX84 que pueden hacer una copia de seguridad de hasta 2,7 PB en un solo sistema, un 50 % más que cualquier otra solución con deduplicación agresiva.

Además, la arquitectura única de escalabilidad horizontal de ExaGrid permite que las organizaciones sigan agregando aparatos a medida que aumentan los datos. Cada aparato incluye un procesador, una memoria y puertos de red, por lo que, al aumentar los datos, están disponibles todos los recursos necesarios para mantener una ventana de copia de seguridad de longitud fija. Dicho enfoque de almacenamiento de escalabilidad horizontal elimina las costosas actualizaciones de montacargas, permite combinar aparatos de diferentes tamaños y modelos en el mismo sistema de escalabilidad horizontal y elimina la obsolescencia programada de un producto al mismo tiempo que protege las inversiones en TI por adelantado y a lo largo del tiempo.

"Estamos muy felices de haber ganado el premio 'Proveedor de hardware de copia de seguridad empresarial del año'", afirmó Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. "Nuestro equipo se entrega al trabajo constante de innovar y mejorar la solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles que ofrece ExaGrid con el objetivo de ofrecer el mejor almacenamiento de copia de seguridad posible y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la economía de las copias de seguridad. Muchas gracias a todos los que nos votaron, lo agradecemos muchísimo".

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid está presente con ingenieros de sistemas de venta y preventa, entre otros, en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Comunidad de Estados Independientes, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Israel, Japón, México, Países Nórdicos, península ibérica, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes acerca de sus propias experiencias con ExaGrid y entérese de por qué ahora dedican mucho menos tiempo a las copias de seguridad en nuestras historias de éxito de clientes.

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220613005189/es/

Contacto

Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.