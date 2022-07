Comunicado de prensa de Business Wire: ExaGrid

ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles de la industria, ha anunciado hoy que han sido reconocidos con tres premios de la industria: Producto probado en banco del año, Empresa del Año y Producto de almacenamiento delaño, durante la gala de premiación de Network Computing Awards que se celebró en Londres el pasado 21 de julio de 2022.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220726005261/es/

Photo Courtesy of Network Computing Awards (Photo: Business Wire)

El premio alProducto probado en banco del año fue elegido por el equipo editorial de la revista Network Computing Magazine según una revisión independiente del producto más grande de ExaGrid, el EX84 y dada la mejora de la economía de almacenamiento que se genera al utilizar ExaGrid Tiered Backup Storage con Commvault debido a la capacidad de ExaGrid de deduplicar todavía más las copias de seguridad de Commvault para aumentar el ahorro en el almacenamiento.

El premio a la Compañía del año y al Producto de almacenamiento del año se determinan por votación del público, lo que distingue aún más a ExaGrid Tiered Backup Storage como líder en su sector, debido a su arquitectura de producto diferenciada, ya que ExaGrid ofrece el mayor sistema de escalado de la industria -compuesto por 32 dispositivos EX84 que pueden tomar hasta una copia de seguridad completa de 2,7PB en un solo sistema, lo que es un 50% más grande que cualquier otra solución con deduplicación agresiva, además de los innovadores programas de canal de ExaGrid y su excepcional soporte al cliente.

"Realmente es un honor haber ganado estos tres premios", comentó Bill Andrews, presidente y gerente de ExaGrid. "Nuestra empresa se centra exclusivamente en ofrecer el mejor almacenamiento de copias de seguridad posible, mejorando el rendimiento, la escalabilidad y la economía de las copias de seguridad y ofreciendo el mejor soporte al cliente del sector. Muchas gracias a todos los que nos han votado y al equipo editorial de Network Computing, estamos realmente agradecidos".

ExaGrid continúa ganando reconocimiento por sus dispositivos de almacenamiento de copia de seguridad por niveles, habiendo sido acreedor de cuatro premios en lo que va de 2022, entre ellos:

-- Storage Awards "The Storries XIX": Proveedor de hardware de copias de seguridad empresariales del año

-- Network Computing Awards: Producto probado en banco del año

-- Network Computing Awards: Empresa del año

-- Network Computing Awards: Producto de almacenamiento del año

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid está presente con ingenieros de sistemas de venta y preventa, entre otros, en los siguientes países: Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colombia, República Checa, Francia, Alemania, Hong Kong, Iberia, Israel, Japón, México, países nórdicos, Polonia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y otras regiones.

Visítenos en exagrid.com o comuníquese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes acerca de sus propias experiencias con ExaGrid y entérese de por qué ahora dedican mucho menos tiempo a las copias de seguridad en nuestras historias de éxito de los clientes.

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220726005261/es/

Contacto

Prensa:Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.