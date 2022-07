Comunicado de prensa de Business Wire: Expereo

Expereo, el proveedor líder de Internet administrado, optimización de acceso a la nube, el perímetro de servicio de acceso seguro (Secure Access Service Edge, SASE) y la red de área extensa definida por el software (Software-Defined Wide Area Network, SD-WAN), se complace en anunciar los nombramientos de Daniel Beevers como director general de EMEA y Eric Wong como director regional de Asia Pacífico a medida que la empresa acelera su crecimiento y escala su liderazgo en apoyo a la base global de clientes.

Beevers y Wong liderarán y harán crecer el negocio empresarial, mientras impulsan una experiencia excepcional del cliente, dentro de sus respectivas geografías. Ambos líderes son contrataciones importantes para Expereo a medida que continúa su expansión y desarrollo global, debido a su sólida experiencia en la industria, excepcionales registros de seguimiento de experiencia del cliente empresarial y profundidad de conocimiento internacional puestos al servicio de organizaciones multinacionales.

Ellos se unen a Ben Elms, director de Ingresos que fue designado a principios de este año para acelerar el crecimiento de la empresa, liderando las ventas y la transformación de comercialización en todos los canales que impulsan la expansión y adopción de los servicios de Expereo a nivel mundial.

"Asia Pacífico es un área de crecimiento clave para Expereo, y Eric será fundamental para impulsar nuestras ambiciones en la región. Nos complace dar la bienvenida a Eric como un miembro importante de nuestro equipo, apoyando a nuestros clientes con su transformación digital en APAC", dice el director ejecutivo de Expereo, Irwin Fouwels. "La incorporación de Dan también nos ayuda a centrarnos en nuestro mercado central de EMEA y continuar brindando soluciones que garanticen una transición sin problemas para las empresas que buscan potenciar sus capacidades de red y mejorar la productividad global. Estos nuevos miembros de nuestro equipo directivo, que cuentan con una gran experiencia, nos ayudarán a ampliar nuestra presencia mundial y, lo que es más importante, nos situarán en una mejor posición para satisfacer las necesidades de nuestros clientes".

Dan Beevers se une al equipo de liderazgo de Expereo con más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones. Aprovechando su experiencia en puestos ejecutivos en Europa, Asia y Australia, Beevers tendrá un gran enfoque en el desarrollo de equipos de ventas de primera clase e impulsará las ventas empresariales en los mercados de EMEA.

"Me emociona unirme a Expereo en este momento de transformación y ayudar a construir sobre una base ya sólida", dijo Dan Beevers, director general de EMEA. "Expereo está perfectamente posicionada para ayudar a los clientes a transformar digitalmente su negocio y competir en el mercado digital moderno".

Eric Wong también aprovechará sus 20 años de experiencia en la industria con muchas de las compañías multinacionales más grandes del mundo para brindar soluciones innovadoras y enfocadas en el cliente para los clientes de Expereo en Asia Pacífico.

"Estoy encantado de unirme a la familia Expereo y liderar la próxima fase de crecimiento. Las megatendencias de digitalización en toda la región presentan gran cantidad de oportunidades para que Expereo facilite que las empresas puedan aprovechar la era conectada", dijo Eric Wong,director regional de Asia Pacífico.

Expereo continúa su crecimiento y desarrollo global invirtiendo en mercados regionales. La apertura de las oficinas en Filipinas este mes y en Alemania en agosto, acerca la empresa a los clientes y ofrece aún más conocimiento regional, brindando una excelente experiencia local en todo el mundo, ofreciendo redes globales simplificadas y deleitando a los clientes con servicios de conectividad sin problemas desde un único proveedor de confianza.

Acerca de Expereo

Expereo es un proveedor global líder de soluciones de red administrada que incluye Internet global, SD-WAN/SASE e Internet mejorado. Con un amplio alcance global, Expereo es el socio de confianza del 30 % de las empresas Fortune 500. Impulsa sitios empresariales y gubernamentales en más de 190 países, ayudando a los clientes a mejorar la productividad y potenciando sus redes y servicios en la nube con la agilidad, la flexibilidad y el valor de Internet, con un rendimiento de red óptimo.

Expereo fue adquirida en febrero de 2021 por Vitruvian Partners. La firma internacional de capital de crecimiento y adquisiciones adquirió una participación mayoritaria de la firma de capital privado líder en Europa, Apax Partners sas.

