Comunicado de prensa de Business Wire: Experian

Experian, laempresa global de servicios de información, publicó hoy dos informes globales que reflejan su compromiso de crear un mañana mejor para las personas y las organizaciones de todo el mundo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220610005344/es/

In the Improving Financial Health Report, Experian demonstrates how it can improve the financial health of millions of people around the world, through a combination of its core products, social innovation and community investments. (Photo: Business Wire)

Dado que un tercio de la población adulta mundial carece de acceso a los servicios financieros básicos, es vital que las empresas como Experian reconozcan su responsabilidad de ayudar. Agregue a esto la amenaza de la inflación y el aumento de las presiones económicas en los hogares alrededor del mundo, la misión de Experian de ayudar a las personas a mejorar su salud financiera es más importante ahora que nunca.

En el Informe de mejora de la salud financiera, Experian demuestra cómo puede mejorar la salud financiera de millones de personas en todo el mundo mediante una combinación de sus productos principales, la innovación social y las inversiones comunitarias.

Más de 134 millones de consumidores utilizan la plataforma de consumo gratuita de Experian, que les brinda acceso a servicios en línea como CreditExpert en el Reino Unido, Credit Tracker en los EE. UU. y Serasa Free Score en Brasil, lo que les permite administrar y mejorar su puntaje crediticio. Esto se suma a Experian Go, un servicio al consumidor lanzado este año que promueve la inclusión financiera y ha ayudado a los consumidores "invisibles al crédito" a construir sus perfiles crediticios.

Desde que estableció su programa United for Financial Health (Unidos por la salud financiera) hace dos años, Experian y sus ONG asociadas se han conectado con 87 millones de personas. Están bien encaminados para alcanzar el objetivo de 100 millones para 2024.

Las inversiones de Experian en productos de innovación social, que respaldan las ideas impulsadas por los empleados diseñadas para impactar positivamente en la sociedad, ahora han llegado a 82 millones de personas desde 2013, y los empleados de Experian ofrecieron casi 25 000 horas de su tiempo en sus comunidades locales en los últimos 12 meses.

Puede encontrar más información sobre los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza de Experian en su Informe anual.

También se publicó hoy el segundo Informe global sobre Diversidad, Equidad e Inclusión de Experian, un análisis a fondo en su enfoque de Diversidad, Equidad e Inclusión.

Acerca de Experian

Experian es la compañía de servicios de información mundial líder en el mundo. En los grandes momentos de la vida, desde la compra de una casa o un automóvil, hasta el envío de un hijo a la universidad o el crecimiento de un negocio mediante la conexión con nuevos clientes, capacitamos a los consumidores y a nuestros clientes para que administren sus datos con confianza. Ayudamos a las personas a tomar el control de las finanzas y a acceder a los servicios financieros, ayudamos a las empresas a tomar decisiones más inteligentes y a prosperar, a los prestamistas a prestar de manera más responsable, y a las organizaciones a prevenir el fraude de identidad y el delito.

Tenemos 20 600 personas que operan en 43 países y todos los días invertimos en nuevas tecnologías, personas talentosas e innovación a fin de ayudar a todos nuestros clientes a maximizar todas las oportunidades. Cotizamos en la Bolsa de Valores de Londres (EXPN) y formamos parte del índice FTSE 100.

Obtenga más información en www.experianplc.com o visite nuestro centro de contenido global en nuestro blog de noticias mundiales para conocer las últimas noticias e información del Grupo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220610005344/es/

Contacto

Nick Jones, relaciones con los medios, Nick.Jones@experian.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.