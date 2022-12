Comunicado de prensa de Business Wire: Exponential Technology Group

Exponential Technology Group (XTG) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Braemac Pty Ltd., especialista en diseño de productos, desarrollo, pruebas y suministro de semiconductores, sistemas y componentes electrónicos. No se dieron a conocer los términos financieros de la operación.

Braemac tiene su sede en Sydney (Australia), cuenta con 17 sucursales en todo el mundo y ofrece apoyo desde el diseño hasta la realización del producto, impulsando la innovación con socios líderes en el sector de semiconductores y componentes electrónicos que aportan una amplia experiencia en diseño y gestión de la cadena de suministro.

"Le damos la bienvenida al equipo de Braemac a la familia de empresas XTG", manifestó Glenn Smith, Presidente en funciones de Exponential Technology Group. "Braemac aporta un equipo directivo muy experimentado y un modelo de negocio que encaja sumamente bien en la visión de XTG de ayudar a los ingenieros a resolver problemas técnicos, además de contar con la experiencia y los conocimientos necesarios para diseñar el producto inteligente de un cliente desde cero y, a continuación, gestionar la lista de materiales y la cadena de suministro hasta la producción".

Detrás de estas empresas hay aún más: la fuerza de la empresa matriz de XTG, Mouser Electronics, distribuidora mundial autorizada de semiconductores y componentes electrónicos, reconocida como líder mundial en la introducción de nuevos productos con la más amplia selección de productos en existencias para nuevos diseños. Siendo una filial totalmente propiedad de TTI Inc, Mouser y XTG forman parte de la familia de empresas Berkshire Hathaway.

Según el presidente de Braemac, Jonathan Mitchell, "Exponential Technology Group encaja a la perfección con Braemac. Las empresas de XTG mantienen sus propias áreas de especialización y foco, al tiempo que colaboran dentro del grupo para ofrecer nuevas soluciones tecnológicas a escala mundial".

Braemac ha sido asesorada por Allier Capital y Norton Rose Fulbright Australia. Los asesores de XTG en Australia fueron el bufete de abogados Clayton Utz y PwC.

Acerca de Exponential Technology Group

Exponential Technology Group (XTG) es un conjunto de empresas especializadas en el diseño de productos y el suministro de semiconductores y componentes electrónicos que permiten sistemas electrónicos inteligentes para los sectores de la automoción, medicina, tecnología inalámbrica, industria y la IoT. XTG opera como miembro independiente de la familia de empresas Mouser y TTI. Las empresas del grupo XTG incluyen las empresas de servicios de diseño de BGM Electronic Services, Connected Development y Paragon Innovations, además de los expertos en cadena de suministro y distribuidores de semiconductores especializados de RFMW Ltd, Symmetry Electronics, Changnam I.N.T. LTD. Para más información, visite http://www.xponentialgroup.com/

Acerca de Braemac

Braemac es un distribuidor líder con sede en Australia y 17 sucursales en todo el mundo. Braemac suministra semiconductores, componentes electrónicos, productos de interfaz, sistemas y servicios relacionados con el diseño del producto final, la fabricación y la asistencia técnica de productos, entre ellos, computadoras monoplaca, pantallas, fuentes de alimentación, montajes de cables, así como montaje de productos de valor añadido y productos llave en mano. Para más información, visite http://www.braemac.com

Contacto

Angie Barbian Supervisora de Marketing +1-310-536-6190 angieb@symmetryelectronics.com

