Comunicado de prensa de Business Wire: FarEye

La Encuesta al consumidor Last Mile Mandate de FarEye realizada en junio de 2022 a aproximadamente 1000 consumidores estadounidenses reveló que el 85 % de los consumidores no volverán a comprar a un comerciante minorista después de haber tenido una mala experiencia de entrega. Además, un 88 % de los consumidores puede abandonar su carrito de compras en línea si los plazos de entrega son deficientes, como por ejemplo, un servicio de entrega lenta o costos elevados. Estos resultados, a pesar del crecimiento en el comercio electrónico y la entrega a domicilio, y las medidas que han adoptado los comerciantes minoristas para crear mejores experiencias para los consumidores, implican la necesidad de cambiar fundamentalmente la forma en que se entregan y devuelven los pedidos para lograr una experiencia de consumo de marca consistente en cada compra. En respuesta a estos desafíos persistentes, FarEye ha definido a Last Mile Mandate como la hoja de ruta para lograr una experiencia de entrega superior.

"Los resultados de esta encuesta refuerzan aún más la necesidad de que la logística de entrega en la última milla evolucione para satisfacer las demandas de los consumidores en constante cambio y resolver el desafío de la última milla", dijo Judd Marcello, director de Comercialización de FarEye. "La última milla solo se volverá más complicada, y creemos que Last Mile Mandate es el eje del éxito para que las marcas mantengan la lealtad del consumidor en la economía de la experiencia actual".

Los consumidores encuestados definen la experiencia de entrega positiva como entrega rápida (36 %), bajo costo de envío (34 %), seguimiento/visibilidad de la entrega (28 %). El ochenta y seis por ciento de los consumidores prefieren esperar no más de tres días para una entrega y solo el 7 % de los consumidores sintieron que el proceso de devolución en línea había sido una experiencia fácil.

FarEye define a Last Mile Mandate como el principio fundamental al que las marcas deben adherirse para ganar la última milla. Las marcas deben:

-- Simplificar drásticamente los aspectos más complicados de la logística de entrega.

-- Mejorar la satisfacción y la lealtad del cliente al brindar una experiencia de consumo única en la marca y asegurar entregas precisas y puntuales.

-- Crear ofertas nuevas y diferenciadas que reflejen los comportamientos de compra dinámicos de los consumidores.

-- Reducir continuamente el impacto ambiental de las entregas.

Last Mile Mandate se enfoca en resolver los desafíos que las marcas han sentido durante años, a través de capacidades tecnológicas de logística en la última milla, como la visibilidad en tiempo real, la organización de entregas, la experiencia del cliente, la gestión de los procesos comerciales y la sostenibilidad.

"La entrega en la última milla es la parte más complicada y costosa del proceso de entrega. Simplificar la complejidad y reducir los riesgos de la logística es una prioridad para todas las marcas. La primera regla en la última milla es brindar una experiencia superior al cliente y las marcas que se adhieren al Mandato no solo lograrán esto, sino que también impulsarán la eficiencia y el crecimiento y, en última instancia, convertirán la experiencia de entrega en una ventaja competitiva", agregó Marcello.

FarEye ha creado un nuevo libro electrónico, así como una nueva serie de LinkedIn Live que articula Last Mile Mandate. Titulado "Special Delivery with FarEye" (Entrega especial con FarEye), el programa comienza el 28 de julio a las 10:00 a. m. ET, copatrocinado por Let's Talk Supply Chain y presentado por Judd Marcello.

Recursos de Last Mile Mandate:

-- Para obtener más información sobre los resultados de la Encuesta al consumidor Last Mile Mandate, visite este blog.

-- Para descargar el libro electrónico, haga clic aquí.

Acerca de FarEye

La plataforma Intelligent Delivery de FarEye convierte las entregas en una ventaja competitiva. Las empresas minoristas, de comercio electrónico y de logística de terceros utilizan la combinación única de organización, visibilidad en tiempo real y las experiencias de consumo de marca de FarEye para simplificar la compleja logística de entrega en la última milla. La plataforma de FarEye permite a los comercios aumentar la lealtad y la satisfacción de los clientes, reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa. FarEye cuenta con más de 150 clientes en 30 países y cinco oficinas en el mundo. FarEye, First Choice for Last Mile.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220715005447/es/

Contacto

Jolene Peixoto, vicepresidenta de Estrategias de marketing y Comunicaciones, jolene.peixoto@fareye.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.