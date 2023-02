Comunicado de prensa de Business Wire: FarEye

FarEye presentó hoy las últimas conclusiones de su informe titulado Eye on Last-mile Delivery, realizado con Researchscape International, que estudia las prioridades y oportunidades de los minoristas y los proveedores de logística en la entrega en el último kilómetro durante los próximos cinco años.

Las prioridades de los proveedores de logística a la hora de mejorar su rendimiento difieren según la envergadura de la empresa

Los resultados de la investigación de FarEye para proveedores de logística revelan que para las empresas valuadas en más de 100 millones de dólares en ingresos, la puntualidad en la entrega (74%) y el costo por entrega (62%) son sus dos KPI principales que deben mejorar. Para los proveedores valuados en menos de 100 millones de dólares de ingresos, sus dos principales prioridades son el costo de entrega (73%) y la satisfacción del cliente (64%). A medida que los proveedores logísticos crecen, aumentan su complejidad y escala y las entregas puntuales son cada vez más difíciles de ejecutar con precisión.

"A diferencia del comercio minorista, la entrega en el último kilómetro es la columna vertebral de las operaciones de los proveedores logísticos y sus objetivos se centran en el rendimiento de la entrega y la eficiencia de los costos, por encima de todo. Aunque sus métricas de mejora prioritarias no difieren mucho de las áreas de mejora prioritarias de los minoristas, la diferencia radica en el tamaño del proveedor logístico. Con el tamaño viene la complejidad, pero también la eficiencia, donde el coste por entrega disminuye, pero la dificultad para gestionar y seguir los pedidos aumenta", afirma Stéphane Gagne, vicepresidente de producto de FarEye.

Los minoristas y proveedores logísticos deben trabajar juntos para lograr entregas de calidad superior

En ese sentido, es crucial la forma de colaborar de los minoristas y los proveedores de logística para lograr la mejor experiencia de entrega, es decir, que reduzca simultáneamente los costos de entrega y aumente la satisfacción del cliente. La tercerización de las redes de entrega se ha convertido en un recurso para que los minoristas puedan aumentar la velocidad de entrega (64%) y reducir el costo (37%) de la entrega en el último kilómetro; sin embargo, esto conlleva el sacrificio de un menor control de la experiencia del consumidor.

Los resultados iniciales del informe de FraEye indican que el 84% de los minoristas que han tercerizado sus redes de entrega desean tener un mayor control sobre ellas. En concreto, el 33% de los minoristas debe afrontar el desafío de la incapacidad de los proveedores logísticos para suministrar información fiable y consideran el rendimiento del transportista como el principal factor que perjudica la velocidad de la entrega.

Prioridades de crecimiento de los proveedores logísticos en la entrega en el último kilómetro

Durante el próximo año, el 77% de los proveedores de logística espera que aumenten sus presupuestos para tecnología de entrega en el último kilómetro. El 82% de los proveedores afirma que probablemente cambiará o comprará una nueva solución de entrega en el último kilómetro en los próximos 1-2 años. El 40% de los proveedores logísticos espera comprar una plataforma de entrega en el último kilómetro dentro de los próximos cinco años, en relación con la alternativa de diseñar una plataforma propia (40%).

Al igual que los minoristas, los proveedores de logística también están evaluando los vehículos eléctricos (80%), los vehículos autónomos (44%) y los drones (38%) para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de sus flotas en los próximos cinco años.

Metodología de la investigación

La investigación FarEye Eye on Last-mile Delivery se publicó en dos partes, en enero y febrero de 2023. FarEye analizó las respuestas de 300 líderes del sector minorista y de logística, responsables de las operaciones logísticas y minoristas en las regiones de EE. UU. (32%), EMOA (36%) y APAC (32%).

Acerca de FarEye

La plataforma de gestión de la distribución de FarEye convierte las entregas en una ventaja competitiva. Las empresas minoristas, de comercio electrónico y de logística de terceros utilizan la combinación única de coordinación, visibilidad en tiempo real y experiencias de marca del cliente que ofrece FarEye para simplificar la compleja logística que implica la distribución capilar. Con la plataforma de FarEye, las empresas pueden aumentar la fidelidad y la satisfacción del consumidor, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. FarEye cuenta con más de 150 clientes en 30 países y cinco sucursales en todo el mundo. FarEye, la primera opción para el último kilómetro.

