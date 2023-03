Comunicado de prensa de Business Wire: Farm to Plate

Farm to Plate anunció hoy la disponibilidad inmediata de Farm To Plate (F2P), un producto pionero para facilitar la trazabilidad y la procedencia que aplica la tecnología blockchain a la cadena de suministro alimentario y que ampliará de forma integral el alcance de la transparencia de los datos a las bases de la industria alimentaria, desde los productores hasta los consumidores. La plataforma Farm to Plate responde a las crecientes exigencias normativas de digitalización y transparencia al cumplir las normas GS1 y FDA FSMA N.º 204 y refuerza la confianza en las marcas, la estabilidad financiera y la reputación, porque permite centrarse en la sostenibilidad, la agricultura responsable, la transparencia para el consumidor y la reducción significativa del riesgo y el tamaño de las retiradas de productos. Vea cómo funciona.

Principales funciones y ventajas de Farm to Plate

-- Propinas a nivel micro: Permite que los consumidores finales les dejen propinas directas a los productores, que se transmiten de forma segura e instantánea a través de la blockchain, eliminando a los intermediarios y las posibilidades de fraude, al tiempo que les da a los productores un impulso importante para mejorar sus escasos ingresos.

-- Seguimiento y localización inmutables de principio a fin: La información inmutable y descentralizada garantiza que ninguna parte interesada tenga una propiedad desproporcionada de la información, eliminando el riesgo de que se falsifiquen los datos.

-- Control del acceso seguro a la información en blockchain: Los controles del acceso son sólidos y facilitan el control granular sobre quién tiene acceso a qué datos, garantizando que solo la información relevante y necesaria sea accesible para las diferentes partes.

-- Diseñado según las normas GS1 y conforme a la norma número 204 de la FDA FSMA.

Satisfacer la necesidad de los consumidores de transparencia de principio a fin

En una cadena de suministro alimentaria globalizada, en la que los alimentos se obtienen y transportan de un continente a otro, el nivel de transparencia, desde el abastecimiento y el transporte hasta el almacenamiento y otros detalles, que exigen ahora los consumidores no tiene precedentes. La investigación también demuestra que el 73% de los consumidores prefieren marcas sostenibles, honestas y transparentes en relación a cómo y dónde se han criado o cultivado los productos. La producción sostenible también ocupa un lugar destacado en su lista de preferencias y están dispuestos a pagar un cargo enorme (de entre un 30% y un 40% en promedio) por los productos producidos de forma sostenible. "Farm to Plate será revolucionario para las marcas alimentarias que quieran desarrollar una identidad fuerte con el consumidor moderno que se preocupa por la sostenibilidad. Al permitir la transparencia y la capacidad de conectarse directamente con sus proveedores, las marcas pueden transmitirles a sus clientes una imagen sólida, de empresa moderna y consciente. Este es el principio de un largo camino de confianza entre los consumidores y las marcas alimentarias".- Mika Liss, asesora estratégica de Farm To Plate.

Farm to Plate pone los eslabones que faltan en la cadena de suministro

Las marcas alimentarias se ven agobiadas por el peso de los requisitos normativos y las exigencias de transparencia de los consumidores. Proporcionar información tan exhaustiva y fidedigna en una cadena de suministro global y compleja plantea dificultades. Existe una gran dependencia de los procesos manuales, lo que hace que los datos sean vulnerables al fraude e impide que la información les llegue a tiempo a todas las partes interesadas. Farm to Plate utiliza blockchain autorizada, herramientas con IA y automatización en diversos dispositivos de la IoT para presentarles datos sobre el acceso controlado, inmutables y en tiempo real a las partes interesadas adecuadas. "Hemos construido F2P con tecnología abierta y estándar de la industria, que se integra perfectamente con los sistemas existentes. Y lo mejor de todo es que es modular, lo que nos permite ampliar sus capacidades de forma casi infinita a medida que desarrollamos funciones en versiones futuras".- Saptarshi Choudhury, vicepresidente de productos de Farm To Plate.

Conectar a los consumidores con los agricultores para crear ecosistemas sostenibles

Con el uso innovador de las plataformas de mensajería más populares como WhatsApp, la transcripción de voz, las traducciones a lenguas vernáculas y la funcionalidad offline, Farm To Plate es la primera solución de seguimiento y localización realmente accesible para el pescador y el agricultor.Con las propinas micro, Farm to Plate aprovechará la conexión entre el consumidor y el agricultor para darle estabilidad financiera a la comunidad de productores y reducir el riesgo de sobreexplotación agrícola.

"Farm To Plate es la primera solución para la cadena de suministro alimentaria que conectará a todas las partes interesadas entre sí y las convertirá en partes del sistema. Conectamos como nadie a los consumidores y a los agricultores de forma directa, facilitando la confianza alimentaria del consumidor a través de la transparencia y la sostenibilidad financiera de los productores usando un código QR único. Nuestra propuesta de valor está consagrada en las 5 T: Trace, Track, Trade, Tip, Trust, es decir, trazar, rastrear, comerciar, dejar propina y confiar... y "Tip" es nuestra preferida, porque reconoce al agricultor".Pramod Sajja, presidente y director general de Farm to Plate LLC. y Paramount Software Solutions Inc.

Acerca de Farm to Plate

La visión del equipo de Blockchain de Farm to Plate fue desarrollar un producto para transformar el modo de operar de la industria de los alimentos y las bebidas. Las historias de éxito de Hyperledger Fabric dieron lugar a su adopción para poder llevar el ecosistema de código abierto a la vanguardia de esta tecnología. Farm to Plate quería construir algo que marcara la diferencia y que a la vez fuera sencillo de adaptar para zanjar algunas de las brechas de los actuales sistemas de la cadena de suministro alimentaria.

Contacto

Consultas de la prensa únicamente: Neha Rao Gerente de marketing y comunicaciones neha@paramountsoft.net

Más información sobre Farm To Plate: www.farmtoplate.io

