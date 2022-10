Comunicado de prensa de Business Wire: Ferrer

Con la participación de más de 350 médicos especialistas de países latinoamericanos como Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, México, Costa Rica y Argentina, se realizó la 2da Cumbre Ferrer Latam, en Panamá, en donde los expertos abordaron los principales desafíos que existen en el campo de la salud en la región.

El encuentro, organizado por la compañía farmacéutica internacional Ferrer, brindó una oportunidad significativa a estos profesionales de obtener una visión integrada sobre los últimos avances en cardiología, enfermedades pulmonares vasculares e intersticiales, neurología y gastroenterología, áreas en las que está focalizado el laboratorio.

Durante dos días, los especialistas tuvieron ocasión de asistir a ponencias de actualización científica en torno a estas cuatro áreas terapéuticas, entre las que destacó la presentación de los resultados del Estudio SECURE - recientemente publicados en The New England Journal of Medicine (NEJM) - a cabo del Dr. Jose María Castellano, director científico de la Fundación de Investigación HM Hospitales y primer autor de la publicación.

En ella, el cardiólogo especialista explicó todos los detalles de cómo la polipíldora, desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Ferrer, es eficaz en la prevención de eventos cardiovasculares tras un ataque al corazón, disminuyendo la mortalidad por causas cardiovasculares en un 33%i. Según el investigador, "los resultados del SECURE revelan, por primera vez, que la polipíldora que contiene aspirina, atorvastatina y ramipril logra reducciones clínicamente relevantes en los eventos cardiovasculares recurrentes en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio".

Por su parte, David Martorell, LatAm Region Director de Ferrer, destacó cómo la compañía "tiene la misión de aportar valor significativo y diferencial a las personas que sufren dolencias graves, por eso mismo se ha definido una cartera de productos innovadores capaces de transformar la vida de los pacientes, tratando frecuentemente patologías carentes de tratamientos apropiados o autorizados". Además, hizo hincapié en cómo"Ferrer prevé reforzar su presencia en Latinoamérica a través de sus filiales en el continente y de próximos lanzamientos clave, tanto en el entorno hospitalario como en las áreas terapéuticas foco".

El impacto positivo de Ferrer se expande por Latinoamérica

Más allá de las ponencias científicas, el encuentro buscaba generar un impacto positivo en la sociedad, por lo que se compartió información con las personas asistentes sobre las actividades "For Good" que realiza Ferrer en el territorio. En concreto, Ferrer colabora con la Fundación Ofrece un Hogar. En un emotivo acto celebrado el viernes por la noche Ferrer entregó una donación de 5.000 dólares a dicha entidad, así como equipos médicos y la adquisición de juguetes y material de limpieza.

Según Mario Rovirosa, CEO de Ferrer,"queremos impulsar una nueva forma de hacer negocios y de estar en el mundo. Nuestro negocio no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar cambios sociales sustanciales. Trabajamos para alcanzar un mínimo nivel de rentabilidad económica que garantice la sostenibilidad de la empresa y así reinvertir buena parte de nuestros beneficios en iniciativas de impacto social y medioambiental. Por ello, esta colaboración con la Fundación Ofrece un Hogar refleja nuestro firme compromiso con la población joven panameña, especialmente con aquellas personas en situación de vulnerabilidad".

Un evento 100% sostenible

En línea con la misión de Ferrer de proteger el medioambiente por nuestro propio bien y por el de las generaciones futuras, el evento se llevó a cabo teniendo en cuenta los más altos criterios de sostenibilidad, llegando a compensar la suma de las emisiones de CO2 generadas en concepto de desplazamientos¸ consumo energético, alojamiento, alimentos consumidos y materiales producidos.

En total, se realizó una compensación de 106 toneladas de CO2 mediante la participación en el proyecto medioambiental VCS Peralta Wind, una iniciativa de desarrollo y operación de un parque eólico terrestre ubicado a 280 km al norte de Montevideo, en Uruguay, que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reemplazando la generación de energía de combustibles fósiles por energía eólica.

Por otro lado, con el objetivo de seguir generando un impacto positivo en la sociedad y para concienciar a los asistentes a la Cumbre de la importancia de la protección de nuestro planeta, Ferrer ha mostrado a los asistentes el bosque de la Cumbre Latam donde simbólicamente Ferrer ha plantado tantos árboles como asistentes, para generar sensibilización en materia de sostenibilidad. Con este proyecto de Treedom con el que Ferrer colabora, ya se han plantado hasta el momento más de 3 millones de árboles en África, América del Sur y Asia. Todos los árboles los plantan directamente agricultores locales, lo que brinda beneficios ambientales, sociales y financieros a sus comunidades. Cada árbol en Treedom está geolocalizado, fotografiado y tiene su propia página en línea en treedom.net

Sobre Ferrer

En Ferrer generamos un impacto positivo en la sociedad y cumplimos con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial, en todos los territorios donde tenemos presencia directa. Por eso, desde 2022, somos una Empresa B Corp y estamos certificados como Great Place to Work.

Para poder llevar a cabo nuestro propósito, ofrecemos soluciones terapéuticas transformadoras, con un creciente enfoque en las enfermedades pulmonares vasculares e intersticiales y en los trastornos neurológicos.

Nacimos en Barcelona en 1959, nuestros productos están presentes en más de un centenar de países y contamos con un equipo de más de 1.800 personas. Profesionales a quienes empoderamos y acompañamos en su aprendizaje y bienestar para que sientan orgullo de trabajar en nuestra compañía.

Somos Ferrer. Ferrer for good.

www.ferrer.com

i Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention Castellano JM, Fuster V et al. New England Journal of Medicine (NEJM). 2022 Aug.

