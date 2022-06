Comunicado de prensa de Business Wire: Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals anunció hoy que ha acordado una colaboración estratégica con I-Mab con el objetivo de seguir desarrollando olamkicept para enfermedad intestinal inflamatoria (IBD) y trastornos inflamatorios relacionados.

Olamkicept es el primer y único inhibidor selectivo de interleucina-6 (IL-6) en etapa clínica que funciona a través del mecanismo de trans-señalización. La interleucina-6 está relacionada con distintos trastornos inflamatorios, entre ellos la enfermedad intestinal inflamatoria. En 2021, se presentaron resultados positivos de un estudio de fase 2 que evaluaba la eficacia y la seguridad de olamkicept en pacientes con colitis ulcerativa activa en la reunión de la Organización Europea de Enfermedad de Crohn y Colitis (European Crohn's and Colitis Organization, ECCO).

En 2016, Ferring ya había suscrito un acuerdo de licencia con I-Mab que le otorgaba derechos exclusivos para desarrollar y comercializar olamkicept en la región de Gran China y Corea del Sur. Esta nueva colaboración permite que Ferring invierta en el desarrollo de olamkicept a nivel global, además de hacer posible la colaboración de I-Mab con Ferring en el desarrollo futuro de olamkicept con un objetivo de desarrollo predefinido. Los detalles financieros de este acuerdo no se han hecho públicos.

"Ferring asume el compromiso de desarrollar nuevas terapias para necesidades no satisfechas de pacientes que viven con trastornos médicos complejos, entre ellos la enfermedad intestinal inflamatoria", afirmó Araz Raoof, presidente de Ferring Research Institute y vicepresidente sénior de innovación externa y descubrimiento de fármacos global de Ferring Pharmaceuticals. "Estamos muy entusiasmados de ampliar nuestra colaboración y promover a olamkicept en todo el mundo, en el contexto de nuevas inversiones en nuestra área especializada de gastroenterología".

Acerca de Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals es un grupo biofarmacéutico especializado y orientado a la investigación dedicado a ayudar a que personas de todo el mundo construyan familias y tengan una vida mejor. Con oficinas centrales en Saint-Prex (Suiza), Ferring es líder en medicina reproductiva y salud maternal, y en especialidades como gastroenterología y urología. Ferring ha desarrollado tratamientos para madres y bebés durante más de 50 años y posee una cartera de productos que cubre tratamientos desde la concepción hasta el embarazo. Ferring es una empresa de capitales privados fundada en 1950 que actualmente emplea a aproximadamente 6000 personas en todo el mundo, tiene sus propias filiales operativas en casi 60 países y comercializa sus productos en 110 países.

