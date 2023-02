Comunicado de prensa de Business Wire: FESCIOF

La Organización Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO, por sus siglas en inglés), conjuntamente con la Comisión Nacional Saudita para la Educación, la Cultura y la Ciencia (SNC, por sus siglas en inglés), acogerá la edición inaugural de una gran conferencia internacional sobre cultura, ciencia y educación en el siglo XXI.

La conferencia que por nombre "Foro de Organizaciones Internacionales sobre el Futuro de la Educación, la Ciencia y la Cultura" (FESCIOF, por sus siglas en inglés) tendrá lugar durante dos días, del 8 al 9 de marzo de 2023, en el Centro de Estudios e Investigación sobre el Petróleo Rey Abdullah (KAPSARC) de Riad, capital de Arabia Saudita, y contará con la participación de varias de las principales organizaciones internacionales en los ámbitos de la educación, la cultura y la ciencia.

En FESCIOF se celebrará una reunión sin precedentes de organizaciones internacionales y entidades mundiales de diversos sectores con el objetivo de propiciar la colaboración y facilitar el diálogo intersectorial.

Está prevista la asistencia de altas organizaciones internacionales y multilaterales, instituciones regionales, responsables políticos nacionales y regionales, representantes de bancos de desarrollo internacionales y regionales, instituciones académicas nacionales y mundiales, organismos e instituciones internacionales y regionales, grandes empresas de ámbito mundial y regional, fundaciones benéficas, ONG y numerosos expertos en la materia.

El objetivo de la conferencia es crear una plataforma para fortalecer las relaciones entre organizaciones internacionales y multilaterales, así como proporcionar un espacio para el intercambio eficaz de ideas y soluciones a los desafíos globales. En el marco de FESCIOF también se desarrollarán iniciativas conjuntas de carácter emblemático a nivel sectorial.

El príncipe Badr bin Abdullah bin Farhan Al-Saud, ministro de Cultura y presidente de la Comisión Nacional para la Educación, la Cultura y la Ciencia de Arabia Saudita, declaró: "Me enorgullece anunciar la asociación con la ALECSO para celebrar el primer Foro de Organizaciones Internacionales sobre el Futuro de la Educación, la Ciencia y la Cultura. FESCIOF representa un verdadero hito que permitirá alinear los objetivos de todos los sectores y generar un cambio positivo tangible".

"Estamos impacientes por acoger FESCIOF en Riad para explorar y mejorar las oportunidades de las organizaciones internacionales en los sectores de la educación, la ciencia y la cultura y sus vastos ecosistemas".

"El verdadero impacto requiere una colaboración entre sectores y países. Gracias a esta plataforma, las organizaciones participantes podrán aprovechar los puntos fuertes de las demás".

El director general de la ALECSO, su excelencia el Prof. Dr. Mohamed Ould Amar, señaló: "En la ALECSO estamos orgullosos de trabajar con nuestro socio clave, SNC, para poner en marcha esta iniciativa de alcance mundial y gran repercusión".

"Esperamos que FESCIOF sirva de catalizador para establecer nuevas sinergias y superar las dificultades de los silos. Creemos que la conferencia tendrá un impacto tangible a través de la creación de iniciativas conjuntas que ayudarán a consolidar asociaciones y nuevos entendimientos entre sectores".

