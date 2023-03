Comunicado de prensa de Business Wire: FESCIOF

El Foro de Organizaciones Internacionales sobre el Futuro de la Educación, la Ciencia y la Cultura (FESCIOF, por sus siglas en inglés) concluyó con éxito su convocatoria inaugural en Riad, que unió por primera vez a la Organización Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO, por sus siglas en inglés), a la Organización Islámica Mundial sobre la Educación, la Ciencia y la Cultura (ICESCO, por sus siglas en inglés), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (UNESCO) además de 100 organizaciones internacionales, aprovechando el poder de la colaboración para impulsar un impacto significativo para el futuro de las organizaciones internacionales en los campos de la educación, la ciencia y la cultura.

(from left to right) H.E. Mohamed Ould Amar, Director General, ALECSO, H.E. Dr. Salim Al Malik, ICESCO and Costanza Farina, Director, Regional Bureau for Education in the Arab States - UNESCO Representative to Lebanon and Syria (Photo: AETOSWire)

Después de la finalización del foro, los organizadores anunciaron su compromiso de facilitar más la colaboración entre las organizaciones internacionales en materia de educación, ciencia y cultura. Afirmaron la importancia de FESCIOF como un esfuerzo innovador para alinear esfuerzos y maximizar impactos positivos a través de la colaboración. Arabia Saudita también tomó la iniciativa de ser el país anfitrión de las dos próximas ediciones de FESCIOF, en 2025 y 2027.

FESCIOF, que contó con más de 20 sesiones de paneles con más de 65 oradores bajo el tema "Juntos por el impacto en el siglo XXI", tuvo el objetivo de fomentar un diálogo esclarecedor y facilitar un intercambio de conocimientos para desarrollar una visión compartida e identificar oportunidades de colaboración.

Junto con representantes de alto nivel de la UNESCO, ALECSO e ICESCO, el evento facilitó el diálogo entre organizaciones dentro de un amplio ecosistema de creadores del cambio, que contó con oradores y participantes de organizaciones internacionales, que incluyeron al Grupo Islamic Development Bank (IsDB) y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como también expertos y líderes de opinión en el diseño y la gestión organizacionales de prestigiosas instituciones académicas y organizaciones prominentes, tales como la Escuela de Negocios de Harvard, la Escuela de Negocios de Londres, el INSEAD Blue Ocean Strategy Institute (Instituto Estratégico para Océanos Azules), Google y Visa, entre otros.

Los representantes de las organizaciones internacionales para la educación, la cultura y la ciencia reflexionaron sobre las conversaciones durante el Foro y resaltaron su éxito, reconociendo el valor que brindan al mundo las asociaciones entre la sociedad civil y el sector privado. Durante la sesión final "Preparando el terreno para la colaboración futura", los panelistas, su excelencia Mohamed Ouled Amar, director general de la ALECSO; su excelencia el Dr. Salim Al-Malik, director general de ICESCO; Costanza Farina, directora de la oficina regional en Beirut y representante de la UNESCO para Líbano y Siria, pusieron énfasis en la necesidad de seguir trabajando juntos para elaborar la hoja de ruta de "Juntos por el impacto" para lograr los objetivos compartidos y crear un futuro mejor para todos.

"Como organizaciones y aquellos que están organizando, necesitamos trabajar en el momento adecuado y el lugar correcto porque el desafío es el valor del tiempo", expresó su excelencia Al-Malik. También elogió los objetivos de FESCIOF y manifestó que ICESCO maximizará los resultados de la conferencia y los "convertirá en acción".

Farina resaltó la interdependencia de tres sectores de la educación, la cultura y la ciencia, y enfatizó "no podemos progresar en la educación si no avanzamos en la ciencia y en la cultura al mismo tiempo".

Finalmente, su excelencia Mohamed Ould Amar, director general de la ALECSO concluyó que "los objetivos de este Foro son muy claros, estamos trabajando juntos para lograrlos".

El objetivo de FESCIOF es establecer una plataforma global fiable y colaboradora para que se reúnan las organizaciones internacionales y capitalicen las futuras oportunidades. El evento facilita el diálogo abierto y la asociación entre las partes interesadas para crear una hoja de ruta para que las organizaciones internacionales colaboren de manera más eficaz, a la vez que establecen un mecanismo sostenible para las asociaciones que resulten del foro.

FESCIOF, que tuvo lugar del 8 al 9 de marzo, está organizada de manera conjunta por la ALECSO y la SNC (Comisión Nacional Saudita para la Educación, la Cultura y la Ciencia).

