Comunicado de prensa de Business Wire: FlexTrade Systems

FlexTrade Systems (@FlexTrade), líder mundial en tecnología de venta de múltiples activos y alto desempeño, y Blue Ocean Technologies (BOT), líder único en tecnología financiera de mercados de capitales en el comercio fuera de horario global, anunció hoy una asociación de conectividad para ampliar el acceso a las soluciones de gestión de órdenes de venta de FlexTrade destinado a suscriptores de corredores de bolsa. Como parte de la asociación, FlexTrade está ofreciendo a los clientes de los corredores de bolsa acceso a la plataforma de operaciones ATS de Blue Ocean para operaciones fuera del horario de atención en acciones de EE. UU., de 8:00 p. m. a 4:00 a. m, horario EST. Esto impulsa el desarrollo dentro del sector de negociación de acciones a nivel mundial.

Brian Hyndman, presidente y CEO de Blue Ocean Technologies y Blue Ocean ATS, comentó: "Es un gran placer asociarnos con un líder respetado de la industria como FlexTrade. El volumen diario promedio de Blue Ocean Technologies ha crecido un 230 % en 2023 desde 2022. Este hito valida la necesidad general de la oferta, que brinda opciones adicionales para los inversores que desean administrar su riesgo. La expansión se debe, en gran parte, a las asociaciones de conectividad con plataformas comerciales como FlexTrade Systems. Con esta asociación más reciente, FlexTrade brinda a los usuarios acceso a nuestro servicio Blue Ocean Sessions, lo que destaca la importancia de ofrecer a los usuarios nuevas opciones de enrutamiento, más flexibilidad comercial y transparencia fuera del horario de atención. Estamos entusiasmados de continuar aumentando nuestro alcance para los comerciantes a nivel mundial", agregó.

Shane Remolina, director de Desarrollo Comercial para Soluciones de Operación de Venta de FlexTrade Systems,agregó: "Los objetivos de FlexTrade incluyen brindar el mejor servicio y soporte en su clase, sumados a conjuntos de características y funcionalidades de vanguardia para nuestros clientes. Asociarse con Blue Ocean es un paso natural y el próximo que permitirá a los clientes con grandes flujos comerciales en la región de APAC acceder a la sesión nocturna de Blue Ocean en nombres estadounidenses. Estamos muy emocionados de haber agregado la conectividad Blue Ocean a la suite comercial minorista de grado institucional de FlexTrade, que ya es la mejor en su tipo".

Acerca Blue Ocean Technologies:Blue Ocean Technologies, LLC (BOT) es una empresa única fintech de mercados de capital que empodera a los inversores a nivel mundial al hacer posible el comercio durante el horario de negociación nocturno de EE. UU. La subsidiaria estadounidense de Blue Ocean Technologies, Blue Ocean ATS, LLC, y su sistema comercial Blue Ocean Alternative Trading System (BOATS), actualmente negocian acciones del Sistema Nacional de Mercado (NMS) de EE. UU. de 8:00 p. m. a 4:00 a. m, de domingo a jueves. Fundada en 2019, Blue Ocean ATS tiene la misión de transformar el comercio de EE. UU. en un comercio mundiala través de su servicio insignia, Blue Ocean Session,que brinda acceso y transparencia a los suscriptores en todas las zonas horarias durante las horas de mercado no tradicionales de EE. UU. Obtenga más información sobre cómo conectarse en: sales@blueoceanats. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.blueocean-tech.io y síganos en LinkedIn y Twitter.

Acerca de las soluciones de operaciones comerciales del lado de la venta de FlexTrade Systems:FlexTrade Systems es una empresa mundial de tecnología financiera con el objetivo de aumentar la eficiencia comercial al simplificar las complejidades de los flujos de trabajo comerciales actuales a través de la provisión de una plataforma comercial unificada de múltiples activos. Al reconocer su papel de misión crítica, FlexTrade logra este objetivo con un servicio y soporte incomparables para negocios de alto y bajo contacto en flujos de trabajo de efectivo, comercio de programas, futuros y opciones, ETF, swaps y divisas. Ya sea que se centre en una mesa de operaciones de creación de mercado, de agencia, minorista o propietaria, FlexTrade puede mejorar el ciclo de vida completo de gestión de órdenes de un corredor-agente, desde la recepción de órdenes y la negociación, hasta los flujos de trabajo intermedios y administrativos, en una única plataforma tecnológica.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada.

