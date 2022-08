Comunicado de prensa de Business Wire: Fluor Corporation

Fluor Corporation (NYSE: FLR) anunció hoy que se logró la primera producción de concentrado de cobre en el proyecto Quellaveco de Anglo American en Perú.

La primera producción de concentrado de cobre marca el comienzo de las pruebas de la planta de procesamiento con mineral y el aumento de las actividades mineras a fin de demostrar la aptitud para las operaciones.

"Este es un hito importante para Anglo American y su socio Mitsubishi Corporation, ya que el proyecto se acerca a su finalización antes de recibir la autorización regulatoria definitiva para que comiencen las operaciones comerciales", dijo Tony Morgan, presidente del negocio de Minería y Metales de Fluor. "Como socios de ejecución de este megaproyecto, una instalación de clase mundial con tecnología de punta, estamos orgullosos de formar parte del equipo que ayudó a producir cobre en menos de 4 años después de la aprobación del proyecto.

"El proyecto se entregó a tiempo y dentro del presupuesto durante una pandemia gracias al compromiso y la colaboración de muchas empresas que utilizaron un enfoque de equipo único que contó con el apoyo de muchas empresas locales y regionales", dijo Morgan.

Quellaveco es uno de los cinco yacimientos de cobre más grandes del mundo, ubicado a más de 3000 metros (9842 pies) sobre el nivel del mar en la región de Moquegua, al sur de Perú. Cuando esté terminada, la mina a cielo abierto procesará 140.500 toneladas cortas (127.500 toneladas métricas) por día de mineral usando tecnología convencional de trituración, molienda y flotación para producir 330.500 toneladas cortas (300.000 toneladas métricas) de cobre equivalente en promedio por año durante los primeros 10 años de operaciones.

La mina aumentará la producción de cobre de Perú en aproximadamente un 10 por ciento y generará 2500 empleos directos al incluir proveedores locales en la cadena de suministro.

