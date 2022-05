Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout Technologies

Forescout Technologies, líder en ciberseguridad automatizada, anunció hoy el lanzamiento de Forescout Frontline, un servicio nuevo de búsqueda de amenazas que usa un equipo de analistas de ciberseguridad altamente capacitados para dar apoyo a equipos de ciberseguridad al identificar proactivamente los riesgos, permitir la respuesta acelerada ante incidentes y consolidar la posición de seguridad. Forescout ofrece este servicio de forma gratuita a las organizaciones que no tienen los recursos internos y la visibilidad para defenderse de los ataques de ciberseguridad, como el ransomware y las amenazas persistentes avanzadas (Advanced Persistent Threat, APT).

"Los ataques de ciberseguridad están aumentando. Al mismo tiempo, en los equipos de ciberseguridad permanentemente falta personal y recursos. Esto ha generado la tormenta perfecta", dijo Shawn Taylor, vicepresidente de defensa ante amenazas. "Las organizaciones sufren una presión inmensa al tener que lidiar con la escala y la velocidad de los ataques y el caos que provocan los adversarios. Forescout lanza este servicio nuevo para ayudar a las organizaciones a defenderse contra los ataques al proporcionar una visión completa y holística de sus activos".

Muchas organizaciones usan varias herramientas de seguridad en varios equipos para ayudar a identificar amenazas y riesgos. Sin embargo, las revelaciones pueden ser limitadas debido a una visión aislada de los activos de TI, internet de las cosas (Internet of Things,IoT), internet de las cosas militares (Internet of Military Things, IoMT) y tecnología operativa (TO). Típicamente existe una variedad de estos tipos de activos a lo largo del terreno digital de una organización y muchas veces están interconectados, por lo que los riesgos de ciberseguridad se deben identificar y abordar de forma holística.

El servicio de búsqueda de amenazas e identificación de riesgos prestado por los analistas de Forescout Frontline sortea los desafíos en recursos de personal y visibilidad de los activos para descubrir amenazas e identificar riesgos que de otra manera podrían permanecer ocultos. Forescout Frontline ayudará a las organizaciones a lograr lo siguiente:

-- Descubrir, validar y priorizar una gran variedad de ciberamenazas y vulnerabilidades en todos los activos, entre ellos, en TI, IoT, IoMT y TO;

-- Analizar el contexto y el riesgo asociado a todos los hallazgos;

-- Utilizar las revelaciones detalladas para desarrollar estrategias eficaces de mitigación y eliminación de riesgos.

Una agencia del estado de Florida, que apoya a varios departamentos clave de Florida, contrató Forescout Frontline para entender cada instancia de Log4j, una vulnerabilidad de día cero en una plataforma popular de registro de Java, en los 220 sitios de la empresa en 16 divisiones distintas. En menos de un día y medio, Forescout Frontline proporcionó revelaciones sobre miles de activos con vulnerabilidades como Log4j y PrintNightmare, basado en Windows. Adicionalmente se encontraron cientos de vulnerabilidades calificadas como críticas según CVSS, que afectaban dispositivos de infraestructura como conmutadores y enrutadores. Finalmente, también se descubrió inteligencia que requería acción relacionada con instancias críticas integradas de IoT TCP-IP basadas en la pila como NUCLEUS: 13 y RIPPLE 20, comunicaciones inseguras y otros riesgos. El uso de este servicio gratuito acortó el tiempo necesario para mitigar y eliminar estas brechas de seguridad y mejoró la posición general de seguridad.

"Cuando Log4J se rompió, sabíamos que era un problema crítico, pero no teníamos una vista completa del riesgo dentro de nuestra empresa extendida. El informe [de búsqueda de amenazas de Forescout] fue mucho más exhaustivo de lo que se esperaba, con información detallada e inteligencia que requiere acción. No solo sobre Log4j sino también sobre otras vulnerabilidades, y no solo en términos generales sino exactamente allí donde se encuentran en nuestro entorno". Gerente de Seguridad de la Información, Agencia Estatal de Florida

Forescout Frontline nivela el campo de juego de la ciberseguridad al poner en práctica la investigación de vulnerabilidades y la inteligencia de amenazas que genera Vedere Labs de Forescout y mejorarlas con la plataforma Forescout Continuum para prestar servicios de búsqueda de amenazas en varias dimensiones. Entre los analistas de Forescout Frontline se encuentran antiguos buscadores de amenazas del sector público y privado con capacitación en detección de amenazas y respuesta ante incidentes.

Para obtener más información sobre Forescout Frontline, haga clic aquí, y para obtener más datos sobre cómo una agencia del estado de Florida se benefició con este nuevo servicio, haga clic aquí.

Acerca de Forescout

Forescout Technologies, Inc. proporciona ciberseguridad automatizada en todo el terreno digital y a la vez mantiene la alineación constante de las plataformas de seguridad de los clientes con sus realidades digitales para todos los tipos de activos: TI, TO, IoT e IoMT. La plataforma Forescout Continuum brinda una visibilidad completa de los activos, cumplimiento continuo, segmentación de red y una base sólida para el enfoque de "cero confianza". Durante más de 20 años, organizaciones de Fortune 100 y agencias gubernamentales han confiado en Forescout para obtener ciberseguridad automatizada a escala. Forescout equipa a los clientes con inteligencia basada en datos para detectar riesgos con precisión y eliminar rápidamente las ciberamenazas sin interrupción de los activos críticos para el negocio.

Juntos gestionamos el riesgo cibernético.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220524005116/es/

Contacto

Contacto de relaciones con los medios: Rebecca Cradick Forescout Technologies, Inc. rebecca.cradick@forescout.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.