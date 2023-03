Comunicado de prensa de Business Wire: FourQuest Energy Inc.

FourQuest Energy Inc. ha concretado la adquisición de Caley Energy FZCO, con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y de propiedad privada. Fundada en 2014 por Charlie Topp, Caley Energy FZCO es un proveedor líder de equipos y personal especializado para los principales proveedores de servicios de la industria de procesos y tuberías en Oriente Medio, África y la región del Mar Caspio.

"Estamos muy contentos con la adquisición de Caley Energy FZCO, a medida que continuamos expandiendo nuestros servicios en mercados mundiales estratégicos", señaló Nik Grgic, presidente de FourQuest Energy Inc. "Ya hemos operado anteriormente en estos mercados con gran parte del mismo personal, y es un enorme placer volver a proporcionar nuestra ingeniería de clase mundial y ejecución de campo líder en la industria en las industrias de petróleo, gas, petroquímica y energía".

Derek Grimley, director de Caley Energy, quien fue designado gerente regional para la región, formada recientemente, dedicada a Medio Oriente, África y el Mar Caspio de FourQuest Energy, comentó: "Estamos muy orgullosos de volver a unirnos al equipo de FourQuest Energy. Nuestra misión dentro de la región será ofrecer a nuestros clientes una solución rentable e impulsada por la ingeniería que agregará valor a los clientes de nuestros proyectos".

Acerca de FourQuest Energy

FourQuest Energy es una empresa de nivel mundial dedicada a los servicios industriales y de energía, con conocimientos y experiencia líderes en mantenimiento de plantas, precomisionamiento y servicios de comisionamiento en petróleo y gas, refinería, petroquímica, plantas de energía y otras instalaciones industriales. Obtenga más información en fourquest.com

Contacto

FourQuest Energy Sean Conroy Director de Marketing sean.conroy@fourquest.com

