Comunicado de prensa de Business Wire: Fruits Eco-Blockchain Project

Fruits Eco-Blockchain Project se complace en anunciar que completó una auditoría de seguridad del sistema de contratos de Fruits Blockchain conducida por Quantstamp, un líder en la seguridad web3. La auditoría se centró en verificar que el sistema de contratos inteligente fuera seguro, resiliente y que funcionara de acuerdo con sus especificaciones. Las actividades de auditoría se pueden agrupar en las siguientes tres categorías:

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221120005093/es/

Fruits Eco-Blockchain Project completes its security audit of their native blockchain conducted by Quantstamp (Graphic: Business Wire)

Seguridad: identificar problemas relacionados con la seguridad dentro de cada contrato y dentro del sistema de contratos.

Arquitectura de sonido: evaluación de la arquitectura de este sistema a través del lente de las prácticas recomendadas de contratos inteligentes establecidos y las prácticas recomendadas de software generales.

Corrección de código y calidad: una revisión completa del código fuente del contrato. Las principales áreas de enfoque incluyen las siguiente:

-- Regularidad

-- Legibilidad

-- Secciones de código con alta complejidad

-- Mejora de la escalabilidad

-- Cantidad y calidad de la cobertura de la prueba

Estamos construyendo un ecosistema sustentable para garantizar que los niños y las familias que se enfrentan a diversos problemas se vuelvan autosuficientes y tengan acceso a servicios financieros.

Qué es Fruits

-- Sitio web oficial de Fruits https://fruitsblockchain.com/

-- Telegram oficial de Fruits (inglés) https://t.me/fruits_official

-- Linktree oficial de Fruits https://linktr.ee/fruitsecoblockchain

-- Medio oficial de Fruits (inglés) https://medium.com/@fruitsblockchain

-- Estación de FRUITS https://fruits-station.com

Descarga de la aplicación "Fruits Wallet"

-- App Store https://apps.apple.com/jp/app/fruits-wallet/id1585148044

-- Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fruits.wallet&hl=ja&gl=US

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221120005093/es/

Contacto

Fruits Eco-Blockchain Project Kensuke Yano / CTO (responsable del área técnica) info@fruitsc.org +65-8115-1213

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.