Comunicado de prensa de Business Wire: Fungible Inc.

Fungible Inc., la compañía de infraestructura componible dinámica, anunció hoy una nueva versión de Fungible Storage Cluster® (FSC) 4.1, que brinda soporte para entornos VMware vSphere® que requieren un alto rendimiento.

Las máquinas virtuales brindan una flexibilidad sin precedentes en la gestión de entornos informáticos complejos y cambiantes. Las cargas de trabajo que se ejecutan en entornos virtualizados pueden tener diversos requisitos de almacenamiento. Para cargas de trabajo exigentes, una matriz completamente flash (all-flash array) de alto rendimiento basada en NVMe/TCP de Fungible ahora está certificada para vSphere y disponible para entornos virtualizados de VMware. La última versión (4.1) ahora permitirá a los clientes experimentar la capacidad de administración superior de vSphere combinada con el alto rendimiento del Clúster de Almacenamiento Fungible.

"NVMe/TCP permite a los clientes de vSphere acelerar su rendimiento de almacenamiento mientras aprovechan las inversiones existentes y reducen la complejidad", afirmó Marc Fleischmann, director de Tecnología en la Nube de VMware, "A través de la colaboración con empresas innovadoras como Fungible, VMware continúa construyendo un ecosistema de clase mundial de socios tecnológicos que ofrecen a nuestros clientes flexibilidad y opciones para cumplir con los requisitos comerciales".

Los clientes pueden conectar el almacenamiento de FSC a sus servidores ESXi con NVMe/TCP y obtener lo que parece ser un almacenamiento local. El rendimiento resultante es casi idéntico al del almacenamiento local, aunque es un recurso compartido que brinda beneficios económicos para igualar los beneficios de rendimiento.

"VMware vSphere es la infraestructura de virtualización preferida para una variedad de cargas de trabajo sensibles al rendimiento y de misión crítica en el centro de datos", señaló Eric Burgener, vicepresidente de Investigación, Sistemas de infraestructura, Plataformas y Tecnologías de IDC. "A medida que las organizaciones de TI implementen más cargas de trabajo que requieren computación y almacenamiento acelerados, el uso de infraestructura desagregada componible (composable, disaggregated infrastructure, CDI) como la disponible de Fungible se implementará con más frecuencia para permitir el uso más eficiente de este tipo de recursos en entornos VMware. IDC espera que el mercado de CDI en general supere los 4800 millones de USD para 2025".

"VMware ha liderado durante mucho tiempo el impulso para mejorar la flexibilidad y la utilización de la infraestructura del centro de datos. Ahora, con la última versión de nuestro Clúster de Almacenamiento Fungible certificado por vSphere, los usuarios de VMware pueden mejorar aún más su capacidad para ajustar cargas de trabajo exigentes para obtener el máximo rendimiento y flexibilidad", manifestó Pradeep Sindhu, cofundador y director de Datos de Fungible. "Ya no se requieren compensaciones entre flexibilidad y rendimiento. La combinación de VMware con NVMe/TCP para el acceso al almacenamiento con nuestro Clúster de Almacenamiento alimentado por DPU permite a los clientes de VMware abordar los requisitos de rendimiento de las aplicaciones modernas de la actualidad".

Con FSC, los usuarios de vSphere también pueden ver ahorros en los costos de almacenamiento, ya que la codificación de borrado de FSC proporciona una protección de datos sólida que puede ser menos costosa que la réplica RF1 o RF2 tradicional. Además, la infraestructura de datos componibles de Fungible proporciona flexibilidad para componer el almacenamiento para satisfacer las necesidades actuales y recomponerlo para adaptarse a las necesidades cambiantes, lo que brinda una protección de la inversión excepcional.

Fungible, con sede en Silicon Valley, la principal empresa de infraestructura componible dinámica del mundo, crea soluciones para emigrar a la nube los centros de datos del mundo mediante el uso de Fungible DPU? para conectar CPU, GPU y almacenamiento vía NVMe/TCP a través de redes IP/Ethernet estándar. Fungible tiene como objetivo revolucionar el rendimiento, la economía, la confiabilidad y la seguridad de los centros de datos de escalamiento horizontal. Visite Fungible para obtener más información. Síganos en Twitter y LinkedIn.

Fungible y Fungible FSC son marcas registradas de Fungible, Inc. VMware y vSphere son marcas registradas o marcas comerciales de VMware, Inc. en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Este artículo puede contener hipervínculos a sitios web creados y mantenidos por terceros, que no son de VMware, por lo tanto son los únicos responsables del contenido de dichos sitios web.

