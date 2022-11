Comunicado de prensa de Business Wire: Fusion Enertech International Pte. Ltd.

La delegación de Empresa Fusion Enertech International Pte. Ltd. fue recibida el pasado viernes 18 de Noviembre en la Residencia de Olivos por el Presidente Dr. Alberto Fernández y el Ministro de Culto y Relaciones Exteriores, Lic. Santiago Cafiero.

El presidente de Fusion Enertech, HUANG Huai, el director de operaciones, Myles CHUK, representantes de empresas accionistas y directivo de Shagang Group participaron en el encuentro. (Photo: Business Wire)

Durante la reunión el Señor HUANG Huai, presidente de Fusion Enertech International Pte. Ltd. anunció que la compañía invertirá US$ 1,200 millones en tres proyectos de desarrollo de recursos de litio en las Provincias de Catamarca, Jujuy y Salta para una producción total de 150,000 toneladas por año que podrían significar exportaciones adicionales para la República Argentina por US$12,000 millones por año.

La delegación estuvo integrada por el presidente, Sr. HUANG Huai, el director de operaciones, Myles CHUK, y representantes de varias empresas accionistas, incluidos sus socios de cooperación estratégica Shagang Group y Zangge Mining.

A lo largo de los 32 años el equipo de Fusion Enertech se ha dedicado a la investigación científica que ha permitido el desarrollo de la tecnología patentada para la "extracción directa de litio por adsorción" (EDL). La tecnología que se aplicará en la República Argentina produce exitosamente en el tercer salar más grande del mundo, el lago salado Qarhan durante doce años, elevando la producción a 30.000 toneladas anuales en dos plantas industriales.

El Presidente Fernández se mostró interesado en conocer los detalles del proyecto de inversión y aseguró que la República Argentina da la bienvenida a proyectos de inversión, que como el de Fusion Enertech permitan generar empleo, aumentar las exportaciones y permitir el uso responsable y sostenible de los recursos. Adicionalmente el Presidente Fernández manifestó su intención que los proyectos de litio generen valor en origen para poder exportar al mundo baterías, autos eléctricos y dispositivos de almacenamiento.

Asimismo, las Provincias de Catamarca, Jujuy y Salta se verán beneficiadas tanto por el ingreso por regalías y por las inversiones que Fusion Enertech International Pte. Ltd. realizará en infraestructura a efectos de facilitar el acceso a los salares, transportar la producción de carbonato de litio hacia puertos de exportación y garantizar servicios esenciales para el funcionamiento de las plantas industriales que procesarán el litio. Se estima que el proyecto generará más de 100 empleos directos y 600 empleos indirectos. El Estado Nacional adicionalmente se verá beneficiado por el cobro de derechos de exportación sobre la producción de carbonato de litio.

Fusion Enertech International Pte. Ltd. manifestó al Presidente Fernández que está interesada en firmar acuerdos de cooperación con YPF para licenciar la tecnología de extracción directa de litio por adsorción así en la capacitación de profesionales interesados en esta innovadora técnica de fabricación. Entre las ventajas de la tecnología de Fusion Enertech se encuentra un factor de recuperación más elevado, menor tiempo de procesamiento, menor costo por tonelada producida y cero contaminación.

La tecnología EDL permite la separación de magnesio-litio a bajo costo, con mayor eficiencia y rapidez poniendo en valor aquellos salares actualmente con potencial limitado por actuales técnicas tradicionales de fabricación.

Como inversor y proveedor de tecnología, representantes de Fusion Enertech, también estarán presentes en Argentina & LATAM Lithium Summit 2022 a fines de noviembre, para reunirse con representantes del gobierno argentino, empresas nacionales e internacionales a efectos de promover el desarrollo sostenible y científico de los recursos del triángulo del litio.

