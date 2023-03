Comunicado de prensa de Business Wire: Garrigues

Garriguesrefuerza la práctica de bancario y financiero en México con la incorporación de Manuel Groenewold como socio del Departamento Mercantil. Con este nombramiento, que se someterá a la aprobación de una próxima junta de socios, la oficina de Ciudad de México contará con más de 30 profesionales y 8 socios.

Con 30 años de experiencia como asesor tanto para empresas como para instituciones financieras y entidades del sector público, el nuevo socio de Garrigues ha intervenido en relevantes operaciones en el mercado mexicano como experto en diversos ámbitos del derecho mercantil: mercados de capitales, bancario y financiero, fusiones y adquisiciones, insolvencias, reestructuraciones y financiación de proyectos, entre otros. Ha sido socio de otra firma internacional de prestigio en México durante los últimos 17 años.

En los inicios de su carrera, Groenewold trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Más recientemente, ha participado como abogado en operaciones pioneras en el ámbito fintechen México, incluido el asesoramiento para lograr la aprobación regulatoria de nuevas entidades financieras. Ha asistido también a numerosos clientes en industrias altamente reguladas en los sectores de infraestructura, transporte y aeronaves.

Para Manuel Groenewold, su incorporación supone "todo un reto y una oportunidad de seguir creciendo profesionalmente en una firma del prestigio de Garrigues, afianzada en Latinoamérica y con un claro compromiso con la región y, en particular, por México".

Por su parte, Jaime Iglesias, socio responsable de las oficinas de Ciudad de México y Bogotá, valora muy positivamente la posibilidad de poder contar con el talento de Manuel Groenewold: "Su incorporación aportará gran valor al ya sólido equipo de profesionales de nuestra oficina, capaz de aportar a los asuntos un enfoque integral, multidisciplinar y diferente".

Javier Ybáñez, senior partner de Garrigues y coordinador de la práctica latinoamericana, añade que "contar en México con un perfil como el de Groenewold refuerza la apuesta del despacho por México y por la región latinoamericana, siempre garantizando un servicio uniforme de la más alta calidad, independientemente de la ubicación del cliente o de la complejidad de la transacción".

