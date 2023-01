Comunicado de prensa de Business Wire: GFT

En un contexto donde el gasto en transformación digital está en aumento, los Estados Unidos han emergido como un claro líder. Su gasto durante los próximos cinco años representa casi el 35 %del total mundial. Aunque la mayoría de las empresas estadounidenses tienen en claro la necesidad de emprender esta transformación, pocas pueden permitirse el error de hacerlo por su cuenta.

La empresa de transformación digital GFT está fortaleciendo su presencia en el continente americano para hacer posibles estas aspiraciones digitales. La firma ha dedicado más de 35 años a guiar a bancos, instituciones financieras, aseguradoras y empresas de manufactura en 15 países en su transición de sistemas heredados para introducir infraestructuras digitales basadas en la nube. Actualmente, tras un aumento interanual del 54 %de su negocio en los Estados Unidos en eltercer trimestre de 2022, GFT combina sus operaciones en los Estados Unidos, Brasil, Canadá y México. La recientemente consolidada región del continente americano prestará servicios tanto a empresas que operan en distintas regiones del continente como a las que lo hacen en una sola región.

El experimentado ejecutivo de GFT supervisará toda la región del continente americano

La empresa ha nombrado a Marco Santos como su nuevo director ejecutivo para el continente americano con el objetivo de liderar esta misión. Desde sus inicios con la empresa, allá por 2011, Santos ha estado en el corazón del crecimiento de GFT en América del Sur, en su rol previo de director ejecutivo de GFT para Estados Unidos y Latinoamérica. Fue responsable de la introducción en el mercado de Brasil y de hacer crecer su equipo de cero a 1,800 profesionales. Posteriormente, Santos presentó una oferta de tercerización para los clientes estadounidenses y canadienses de GFT con centros de entrega en México y Costa Rica, donde la firma creó 500 nuevos empleos para la economía local.

"Las empresas ya no están intimidadas por la idea de la transformación digital. De hecho, como lo demuestran sus patrones de transformación, es una inversión muy atractiva", afirma Marco Santos, director ejecutivo para el continente americano de GFT. "Pero lo que solemos detectar que se pierde en el camino de la transformación digital es el motivo a largo plazo para llevarla a cabo".

Tercerización y externalización, consultoría e implementación, todo bajo el mismo techo

Los centros de entrega regionales de GFT, combinados con la experiencia internacional y las alianzas de larga data de la empresa con líderes tecnológicos como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Thought Machine, LemonEdge y Guidewire colocan a la firma en una posición inmejorable para competir con consultorías de origen estadounidense y opciones de tercerización internacionales.

GFT ofrece consultoría e implementación de proyectos digitales bajo un mismo techo. La empresa posee más de 10,000 empleados en todo el mundo, además de conocimientos tecnológicos profundos y el conjunto de competencias diversas que se requieren en cada etapa de los ciclos de transformación de nuestros clientes, desde la visión hasta la implementación.

Del legado al liderazgo

"Las empresas estadounidenses en industrias tradicionales no suelen darse cuenta de que es pueden ser líderes en un mundo digital que parece avanzar prescindiendo de ellas. Les ofrecemos una nueva perspectiva que va más allá de la simple replicación de los avances de los desafíos digitales. Al cambiar esta mentalidad desde el comienzo, logran no solo mantenerse a la par del resto de la industria sino tener una clara ventaja sobre su competencia", continúa Santos

En su rol de director ejecutivo para el continente americano, Santos seguirá supervisando el trabajo de GFT para guiar una transformación digital sostenible que incluya todo, desde la migración a la nube y la modernización de los sistemas principales hasta la introducción de programación con consumo eficiente de carbono.

Acerca de GFT: modelamos el futuro del negocio digital

GFT es una empresa de transformación digital global que introduce la agilidad comercial a escala para las principales firmas de finanzas, seguros e industria del mundo. Con más de 35 años de experiencia. 10,000 empleados y presencia en 15 países, las empresas confían en GFT para transformar sus visiones digitales en realidades tangibles. El enfoque sostenible de GFT en lo relacionado con la transformación digital incluye todo, desde la migración a plataformas de nube abiertas y modernización de los sistemas principales hasta la introducción de programación con consumo eficiente de carbono y nuevas tecnologías como inteligencia artificial y blockchain/DLT.

Como uno de los socios de implementación más importantes para soluciones de nube de confianza como AWS, Google Cloud, Salesforce, Thought Machine and Guidewire, GFT reconceptualiza las infraestructuras heredadas de las empresas para aprovechar las oportunidades digitales y los clientes digitales.

La acción GFT Technologies SE cotiza en el índice SDAX del mercado de valores de Alemania (teletipo de bolsa: GFT-XE).

www.gft.com/us/en www.blog.gft.com www.linkedin.com/company/gft-north-america www.twitter.com/gftnorthamerica

