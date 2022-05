Comunicado de prensa de Business Wire: Giga Carbon Neutrality Inc

Giga Carbon Neutrality Inc ("GCN"), empresa de tecnología de energía limpia y movilidad comercial inteligente, anunció hoy la firma de una Carta de Intención con una de las principales compañías de adquisición de propósitos especiales (SPAC) con cotización en la bolsa de valores para trabajar por un Acuerdo definitivo para la fusión de ambas empresas.

Si las conversaciones llegan a buen término, GCN fusionará sus nuevas soluciones de movilidad con energías limpias, que consiste en vehículos de logística a batería o hidrógeno, así como vehículos y autobuses para usos especiales, y capacidades de almacenamiento móviles y estacionarias con la SPAC, tras lo cual formará una nueva empresa con cotización en bolsa.

Richard Martin, director ejecutivo de Giga Carbon Neutrality, comentó:

Esta Carta de Intención con la potencial SPAC asociada para la fusión marca el camino para una nueva etapa importante en la trayectoria de crecimiento de GCN. Nos comprometemos a llevar las negociaciones, en forma expeditiva, con nuestros futuros socios a una conclusión exitosa.

Acerca de Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality es una empresa de tecnología y movilidad con energías limpias que facilita la implementación de flotas de vehículos confiables y limpios en empresas de transporte industrial y comercial. La cartera de GCN incluye embarcaciones marítimas y vehículos a hidrógeno y batería eléctrica, así como almacenamiento de energías limpias, carga y apoyo de infraestructuras de recarga de combustible.

Giga Carbon Neutrality, Inc, es una empresa de responsabilidad limitada incorporada de Columbia Británica, Canadá, con domicilio registrado en 2270-8788 McKim Way, Richmond, BC. V6X 4E2, Canadá.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220503006059/es/

Contacto

Giga Carbon Neutrality Richard Martin press@gigacarbonneutrality.com

