Comunicado de prensa de Business Wire: GIGABYTE

GIGABYTE, proveedor líder de hardware informático y pionero en la industria tecnológica, presenta "Power of Computing" (Poder de la informática) en CES 2023 para demostrar el talento informático excepcional que impulsa a las tecnologías. Se mostrará una amplia gama de soluciones informáticas corporativas y personales en la feria que estará en sintonía con la temática.

-- Servidores de centros de datos: avances informáticos que impulsan las aplicaciones de IA y las tecnologías de última generación.

-- Soluciones de refrigeración avanzadas: para lograr que el rendimiento informático y la sostenibilidad ambiental estén en armonía.

-- Plataformas informáticas móviles: informática zonal para lograr un transporte más seguro y ecológico.

-- Computadoras de escritorio y portátiles: rendimiento de última generación para nativos digitales.

Los centros de datos son una parte fundamental para lograr avances tecnológicos. GIGABYTE siempre ha sido considerado como un pionero en el desarrollo de nuevos productos de servidores para desarrolladores y ha trabajado en integraciones de software para brindar soluciones de productos que se alinean con el futuro de la era digital. GIGABYTE llevó a CES su tecnología informática y hardware de servidor de última generación que brinda un mayor rendimiento, eficiencia energética mejorada y está preparado para la computación de alta densidad con los últimos CPU y GPU para acelerar las cargas de trabajo de cualquier escala. También mostró una estación de trabajo de nivel empresarial que se acopla con el entorno de desarrollo de IA MLOps listo para ser usado de MyelinTek. La interfaz de fácil uso de MLOps permite que los ingenieros entrenen rápidamente los modelos de IA apropiados para sus innovaciones y el rendimiento excepcional de la estación de trabajo logra una implementación sin inconvenientes.

Las demandas informáticas están enfrentando un dilema térmico en el cual el aumento del rendimiento se produce a expensas del medio ambiente. Las soluciones de Refrigeración por aire, líquido e inmersión de GIGABYTE están diseñadas especialmente para aumentar la eficiencia de disipación del calor, permitiendo que los servidores brinden un rendimiento excepcionalmente alto mientras se reducen las emisiones de carbono, sentando las bases para un futuro sostenible sin sacrificar el crecimiento económico. En su stand en CES, GIGABYTE también estrena TO15-Z40, un servidor OCP compatible con los principales tanques de inmersión, para mostrar la informática más preparada para el futuro a los líderes de la industria que desean lograr un equilibrio entre los avances tecnológicos y la sostenibilidad ambiental.

La tecnología vehicular prospera dado que aprovecha el poder de la informática para controlar la inteligencia artificial y las comunicaciones. De esa manera, se sientan las bases para una conducción de vehículos más segura y un tráfico más inteligente. Con amplia experiencia en el desarrollo de ADCU (unidad de control de conducción autónoma) y ADAS DCU (unidad de control de dominio), GIGABYTE brinda a la industria automotriz unidades de control de dominio integrados por zonas de alto rendimiento y hosts de control de toma de decisiones, creados con una arquitectura centralizada y aptos para integrarse a varios requisitos y conceptos de diseño, reduciendo los costos de producción de vehículos.

GIGABYTE lanzó su iteración más reciente de computadoras portátiles del creador AERO y computadoras portátiles para videojuegos AORUS justo antes de que comenzara CES. Ambas series de computadoras portátiles se producen con procesadores Intel® Core? de 13.° generación y tarjetas gráficas NVIDIA RTX? serie 40 y, además, están diseñadas con las últimas tecnologías para mostrarles a los fanáticos de la tecnología el rendimiento informático que supera sus expectativas. El recientemente galardonado con el Premio a la Innovación CES 2023, kit de ensamble de computadoras Stealth 500, y un enorme monitor de videojuegos de 48" también se presentan para el deleite de los usuarios.

