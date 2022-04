Comunicado de prensa de Business Wire: Glenfarne Group, LLC

Glenfarne Group, LLC ("Glenfarne"), propietario de los proyectos de exportación de Magnolia LNG ("Magnolia") y Texas LNG permitidos por la Comisión Federal Reguladora de la Energía ("FERC") y el Departamento de Energía de los Estados Unidos ("DOE"), anunció hoy que el DOE ha aumentado la autorización de Magnolia LNG para exportar 0,8 millones de toneladas por año ("MTPA") adicionales de gas natural licuado ("GNL") de origen estadounidense a cualquier país con el que Estados Unidos no haya firmado un Tratado de Libre Comercio y con el que el comercio no esté prohibido por la legislación o la política de los Estados Unidos ("países que no son del Tratado de Libre Comercio"). Esta aprobación permite a Magnolia exportar su volumen total de 8,8 MTPA de GNL a países que no son del Tratado de Libre Comercio.

"Magnolia LNG está satisfecha con esta decisión, que apoyará los esfuerzos de nuestra nación para contribuir a la seguridad energética global y a la transición energética en este momento crítico", expresó Vlad Bluzer, director gerente de Glenfarne Group, LLC y presidente de la división GNL de la compañía. "Agradecemos al Departamento de Energía y a todos nuestros colaboradores del sector, reguladores y de otros ámbitos por su continuo entusiasmo y esfuerzos en nuestro nombre".

Las decisiones finales de inversión ("FID") tanto en Magnolia LNG como en Texas LNG acelerarán la oferta de capacidad adicional de GNL al mercado mundial en un momento en que se necesitan volúmenes significativos debido a las perturbaciones geopolíticas y a la creciente demanda de fuentes de energía más limpias. Glenfarne sigue comprometida en promover la transición energética a través de inversiones en infraestructura energética responsable en todo el mundo.

Brendan Duval, fundador y director ejecutivo de Glenfarne, comentó: "Magnolia LNG tiene un objetivo declarado de FID de 2023 destinado a satisfacer la demanda de los proyectos internos de terminales de importación de GNL de Glenfarne. Sin embargo, basándonos en la posición totalmente permitida de Magnolia, el estado de ingeniería y la dinámica actual del mercado, hemos enviado consultas para anunciar las FID en 2022, lo que estamos considerando seriamente".

Texas LNG sigue adelante para una FID en 2022.

El comunicado de prensa del DOE se puede ver aquí.

Acerca de Glenfarne Group, LLC

Glenfarne es una empresa privada de desarrollo y gestión de energía e infraestructuras con sede en Nueva York y Houston, Texas, y con oficinas en Dallas, Texas; Ciudad de Panamá, Panamá; Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; Florianópolis, Brasil; Seúl, Corea del Sur; y Ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam. Los experimentados ejecutivos, gestores de activos y operadores de Glenfarne desarrollan, adquieren, gestionan y operan activos de infraestructura energética en toda América del Norte, América del Sur y Asia. Para obtener más información, visite www.GlenfarneGroup.com.

Acerca de Magnolia LNG

Magnolia LNG es una planta de exportación y licuefacción modularizada de 8,8 mtpa que está ubicada en el centro del vasto corredor de gas natural de Luisiana, en el canal de navegación Calcasieu cerca del Lake Charles. Se encuentra muy cerca del gasoducto existente Kinder Morgan Louisiana Pipeline, a través del cual se transportará todo su gas de alimentación. Magnolia LNG está totalmente permitida por la FERC y tiene autorizaciones de exportación del DOE tanto para los países que son del del Tratado de Libre Comercio como para los que no lo son.

Magnolia LNG utilizará la tecnología patentada de licuefacción OSMR®, un proceso de bajo costo y altamente eficiente diseñado para generar un 30 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que otros procesos de GNL convencionales.

Acerca de Texas LNG

Texas LNG es una planta de exportación y licuefacción modularizada de cuatro mtpa que está ubicada en el sur de Texas, en el canal de navegación de aguas profundas del Puerto de Brownsville con acceso por gasoducto a las vastas cuencas de gas Eagle Ford y Permian. Está totalmente permitida por la FERC y tiene autorizaciones de exportación del DOE tanto para los países que son del Tratado de Libre Comercio como para los que no lo son. Texas LNG funciona con motores eléctricos en lugar de turbinas a gas, lo que le permite adquirir energía a través de los PPA (contratos de compra de energía) renovables, que proporcionan uno de los GNL más bajos en carbono disponibles en el mercado.

Glenfarne es el propietario mayoritario de Texas LNG, y Samsung Engineering Co., Ltd. es un propietario de capital minoritario indirecto y socio estratégico de Texas LNG.

Se puede encontrar información adicional sobre Texas LNG en su sitio web en www.texaslng.com.

