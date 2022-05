Comunicado de prensa de Business Wire: Graforce

El hidrógeno verdees clave para lograr una economía circular. Graforce ha desarrollado una tecnología de electrólisis de plasma que puede producir hidrógeno a partir de materiales residuales, con costos de fabricación mucho más bajos y rendimientos más altos. Graforce demostrará sus comercializables plantas de electrólisis de metano y aguas residuales y sus sistemas de reabastecimiento de combustible en IFAT, la feria líder a nivel mundial en el ámbito de agua, aguas residuales y gestión de residuos.Estas soluciones demuestran el enorme potencial de mercado del hidrógeno verde para la producción de energía y combustibleCO2 o incluso con CO2 negativo.

Graforce plasma electrolysis plants (here a plant in Berlin) produce green hydrogen from methane, wastewater, liquid manure or ammonia. Whereas water electrolysis needs 50kWh/kg H2, the production of 1kg hydrogen from methane takes only 10kWh or 20kWh from wastewater. (Photo: Graforce)

Según las previsiones, el hidrógeno verde tiene una importancia fundamental en los segmentos de la movilidad, la industria y la generación de energía y asume un papel clave en la consecución de los objetivos climáticos globales. Se pronostica que el mercado de hidrógeno mundial se sextuplicará para 2050. Alemania representa hasta el 20 por ciento del consumo de hidrógeno europea actual, y también está previsto que siga siendo el mercado más grande de captación de hidrógeno en la Unión Europea, impulsado por sólidos compromisos de descarbonizacón entre distintos sectores.

La producción de hidrógeno mediante electrólisis de plasma requiere mucha menos energía que la electrólisis de agua y permite lograr reducciones de costos significativas. Mientras que la electrólisis de agua necesita 50kWh/kg H2, la producción de 1 kg de hidrógeno a partir de metano solo requiere 10 kWh o 20 kWh de aguas residuales.

"Se trate de combustible, una fuente de calor o una materia prima, el hidrógeno verde puede realizar una contribución significativa para lograr las metas climáticas en muchas industrias", explica el Dr. Jens Hanke. "Nuestras plantas producen hidrógeno verde a partir de metano, aguas residuales, estiércol líquido o amoníaco. De esa forma, cerramos ciclos de materiales y energía y realizamos una contribución significativa a un futuro sin combustibles fósiles ni emisiones de CO2. Y esto se ofrece de manera rápida y rentable".

Para el desarrollo y el escalado específico para cada cliente de sus plantas modulares, Graforce trabaja con líderes globales en los campos de ingeniería, compras y construcción. Actualmente, la empresa está en el proceso de expandir sus alianzas estratégicas con el sector financiero y con inversores estratégicos para escalar rápidamente su tecnología en todo el mundo.

La empresa alemana Graforce es un líder de tecnología en soluciones sostenibles y tecnologías de eliminación de dióxido de carbono. Las plantas de reconversión de energía producen hidrógeno libre de CO2 o con CO2 negativo y materias primas sintéticas con la más alta eficiencia y los costos de infraestructura más bajos en el rango de los multimegavatios. De este modo, Graforce descarboniza energías fósiles, sectores industriales y los sectores de energía térmica, transporte y construcción. www.graforce.com/EN

