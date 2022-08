Comunicado de prensa de Business Wire: Graforce

Con el fin de independizarse de las importaciones de gas natural ruso en 2027, la Unión Europea aumentará las importaciones a corto plazo de gas natural licuado (GNL) o gas licuado de petróleo (GLP) de Estados Unidos o Azerbaiyán. El principal elemento del GNL, el metano, es el segundo gas de efecto invernadero que más empeora el cambio climático. Las organizaciones ecologistas advierten que los contratos de suministro a largo plazo del GNL fósil menoscaba el "Pacto verde" europeo. La empresa alemana Graforce ha desarrollado una tecnología de electrólisis del metano (plasmálisis) que recurre al GNL o al GLP para producir hidrógeno y carbono sólido, con el fin de producir energía sin dióxido. En comparación con la electrólisis del agua, la plasmálisis demanda apenas una quinta parte de la energía que requiere ese método para generar la misma cantidad de hidrógeno.

Graforce has developed methane electrolysis plants. Errected at LNG terminals or other decentralized locations, they can decarbonize energy supply, as LNG/LPG is not burned but converted into hydrogen and solid carbon by using green electricity. The company is currently expanding its strategic partnerships to quickly scale its hydrogen technology worldwide. (Photo: Business Wire)

La plasmálisis es una tecnología electroquímica que convierte el GNL o el GPL en hidrógeno de combustión limpia y carbono sólido de suma pureza. Un campo de plasma de alta frecuencia generado por electricidad renovable divide los compuestos de hidrocarburos ricos en energía (10kWh/kg de H2) en hidrógeno y carbono sólido, el cual se puede secuestrar a largo plazo en el acero, el cemento o para mejorar el suelo.

"La UE todavía está en condiciones de lograr sus objetivos de descarbonización si en lugar de quemar el GNL o el GLP, se convierten en hidrógeno y carbono sólido utilizando electricidad verde y nuestras plantas de hidrógeno directamente en la terminal o en lugares descentralizados", explicó el Dr. Jens Hanke, director de tecnología de Graforce.

Graforce ya ha construido dos plantas de demostración, una en Berlín y otra en Brandenburgo. A fines de este año, se concretarán otros tres proyectos con inversores de renombre: uno de Methane Plasmalyzer® para descarbonizar el gas natural y producir carbono sólido en una refinería austriaca y dos para generar calor y energía sin dióxido de carbono en un hotel y un distrito urbano de 40.000 metros cuadrados en Alemania.

Para el desarrollo y el escalado específico de sus plantas modulares, Graforce colabora con líderes mundiales en los campos de la ingeniería, la adquisición y la construcción. La empresa está actualmente en proceso de ampliar sus asociaciones estratégicas con inversores financieros y estratégicos para elevar y ampliar rápidamente su tecnología de hidrógeno en todo el mundo.

Acerca de Graforce La empresa alemana Graforce es el líder tecnológico en soluciones sostenibles y tecnologías de eliminación de dióxido de carbono. Las plantas con la tecnología "Power-to-X" producen hidrógeno sin dióxido o con dióxido negativo y materias primas sintéticas, con la mayor eficiencia y menores costos de infraestructura en el rango de varios megavatios. De ese modo, Graforce descarboniza las energías fósiles, los sectores industriales y los sectores de la calefacción, el transporte y la construcción. www.graforce.com/EN

Contacto

Graforce GmbH Dr. Jens Hanke Johann-Hittorf-Str. 8 12489 Berlín Alemania Tel.: +49 30 - 63 2222-110 presse@graforce.de

