Comunicado de prensa de Business Wire: Havas Group

En la Conferencia de Comercialización de la Unión Europea ProcureCon llevada a cabo el 15 de junio en Londres, Havas develó el "Meaningful Brands Special Report: The Client-Agency Relationship Barometer" (Informe especial sobre marcas significativas: el barómetro de la relación cliente-agencia), un informe único en su clase que analiza de qué manera las agencias pueden convertirse en los socios a largo plazo más significativos en medio de las interrupciones continuas producto de la pandemia, los problemas en la cadena de suministro y los cambios en la tecnología y los datos.

El "Barómetro de la relación cliente-agencia" es un informe especial que forma parte del estudio de Marcas significativas de Havas Group, una encuesta bianual de referencia sobre los valores de marca que se lleva a cabo desde el año 2009. Realizado junto con YouGov y Prescient, es el primer informe de esta envergadura y comprende entrevistas profundas y un estudio cuantitativo amplio entre más de 100 tomadores de decisiones de adquisición de los Estados Unidos y el Reino Unido. Evalúa sus prioridades organizativas actuales y el modo en que las agencias trabajan en función de estas nuevas expectativas.

La investigación de Havas sugiere que los profesionales de adquisición ven cada vez más su función como un rol centrado en el futuro, más allá de las demandas inmediatas de los negocios y el rendimiento de las ventas (uno de cada cuatro encuestados consideran que la transformación es su principal prioridad). Las agencias pueden mejorar al ayudar a sus clientes a impulsar la transformación (el 46 % de los encuestados indicaron que sus agencias solo proporcionan soluciones tradicionales a sus problemas y uno de cada cinco encuestados consideran que las agencias presentan innovaciones "nuevas y relucientes" en lugar de innovaciones fundamentales para sus necesidades comerciales).

"Está surgiendo una nueva agenda dinámica en los negocios a medida que las organizaciones se desvían para adaptarse a los comportamientos cambiantes de los consumidores, y el intercambio de valor entre clientes y agencias nunca ha recibido más atención", señaló Tracey Barber, directora de Comercialización global de Havas Creative Group. "Los resultados de nuestro 'Barómetro de la relación cliente-agencia' son una llamada de alerta para las agencias: es momento de crear estrategias que cierren las brechas en cuanto a las expectativas de los clientes y que forjen relaciones significativas que puedan superar los desafíos y las pruebas que inevitablemente depara el futuro".

Las agencias están siendo objeto de un nuevo escrutinio en medio de interrupciones sistemáticas (el 50 % de los líderes de adquisición ven una desconexión entre sus necesidades y lo que están proporcionando las agencias). A partir de este innovador estudio, Havas ha creado siete pilares orientativos para que las agencias ágiles entablen relaciones más significativas y duraderas, que incluyen lo siguiente:

-- Todo debe estar centrado en la importancia para los negocios, así que cree una forma de entender el impacto de sus acciones.

-- Cree foros para que los nuevos expertos y talentos formen parte de la mesa de decisiones (cuestiones ambientales, sociales y de gobernabilidad [Environment, Social, Governance, ESG]/sustentabilidad/propósito).

-- Vuelva a conectar todo con la provisión de un valor tangible y un retorno real sobre las inversiones. Si sus clientes sientes que están obteniendo mucho valor, probablemente así sea.

"En este mundo cada vez más complejo, una relación exitosa entre clientes y agencias debe adoptar la forma de una sociedad valiosa. Las agencias deben convertirse en asesoras confiables, que ayuden a sus clientes a atravesar la incertidumbre y a crear conexiones significativas con los consumidores", afirmó Erin Flaxman, directora global de Crecimiento de Havas Media Group. "Estos pilares son una guía para entender los problemas centrales que enfrentan los clientes y para fortalecer la habilidad de mirar al futuro y los conocimientos que los profesionales de adquisición actuales están buscando".

