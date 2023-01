Comunicado de prensa de Business Wire: HCL Group

La salvaguarda de los ecosistemas mundiales de agua dulce, cada vez más amenazados por el cambio climático, el crecimiento demográfico y la demanda de los consumidores es ahora una cuestión más crítica que nunca. Para hacer frente a este problema creciente, UpLink, la plataforma de innovación abierta del Foro Económico Mundial, en colaboración con el conglomerado mundial HCL Group, ha anunciado que 10 emprendedores centrados en el agua compartirán 1,75 millones de francos suizos (1,9 millones de dólares) de HCL Group para ampliar sus innovaciones.

El acceso al agua es fundamental para la producción de alimentos, la educación, la creación de empleo, la salud y el bienestar y la preservación del mundo natural, y es vital para cumplir la agenda de sostenibilidad 2030 de la ONU. Sin embargo, la demanda mundial de agua superará la oferta sostenible en un 40% para 2030, con enormes implicaciones para la economía mundial y la sociedad.

Las 10 empresas emergentes son las ganadoras del Global Freshwater Innovation Challenge, el primero de los cinco desafíos de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur de HCL y UpLink. Con este proyecto, lanzado en septiembre de 2022, se buscaban soluciones innovadoras que reforzaran la toma de decisiones basada en datos, mejoraran la capacidad de recuperación del agua dulce frente al cambio climático y restauraran la calidad del agua en todo el mundo.

Con una inversión de 15 millones de dólares a lo largo de cinco años, HCL Group apoya a UpLink y a la Iniciativa Mundial del Agua del Foro para lanzar una serie de desafíos de innovación y crear un ecosistema de innovación para el sector mundial del agua dulce en UpLink.

Los 10 emprendedores interesados en el agua, o "aquapreneurs", fueron elegidos entre las 227 soluciones presentadas al desafío, y ahora recibirán cada uno 175 000 francos suizos (190 000 dólares) en financiación vital del HCL Group. Dos de estos innovadores fueron seleccionados para presentar sus soluciones en la Reunión Anual 2023 del Foro Económico Mundial en Davos:

-- Epic Cleantec, con sede en EE. UU., es una empresa de tecnología del agua que lidera la revolución sobre reutilización del agua en el entorno urbano construido. Aaron Tartakovsky, director ejecutivo de Epic Cleantec, comentó: "Con los desafíos combinados del envejecimiento de las infraestructuras, el crecimiento de la población urbana y el rápido cambio climático, el enfoque convencional de la gestión del agua ya no es sostenible. Epic tiene la misión de garantizar la seguridad hídrica de nuestras ciudades para las generaciones futuras". La intención de Epic es utilizar sus tecnologías de nueva generación para impulsar la circularidad en el uso del agua y colaborar con los responsables políticos para remodelar las infraestructuras hídricas de las ciudades.

-- Kilimo, con sede en Argentina, utiliza macrodatos y aprendizaje automático para verificar, mejorar y compensar el uso del agua en la agricultura. Tatiana Malvasio, cofundadora y directora de operaciones, señaló: "Como fundadores procedentes de América Latina, tenemos experiencia de primera mano con el problema de la tensión entre la agricultura y el estrés hídrico en nuestra región. En respuesta a este desafío, nos propusimos crear un producto que pudiera ayudar a los agricultores a reducir su consumo de agua y ser más eficientes en sus prácticas de riego". Kilimo utiliza inteligencia artificial para que los agricultores optimicen el riego y reciban una compensación por su participación en iniciativas de gestión del agua.

Los otros empresarios que recibirán premios monetarios de HCL y apoyo de UpLink son:

-- bNovate Technologies (Suiza): Un biosensor automático y remoto para controlar y detectar la concentración de bacterias en el agua para consumo.

-- Indra Water (India): Solución de tratamiento de aguas residuales descentralizada, de accionamiento eléctrico y sin productos químicos añadidos en su tratamiento primario.

-- Majik Water Technologies (Kenia): Un sistema generador de agua atmosférica que utiliza técnicas de eficacia probada basadas en la condensación para captar la humedad del agua del aire.

-- NatureDots Private Limited, AquaNurch (India): Protección de las explotaciones pesqueras y acuícolas frente a los factores de estrés ecológico, mediante el control remoto y la supervisión en tiempo real de las instalaciones acuícolas.

-- Oneka Technologies (Canadá): Una solución de desalinización impulsada por las olas para producir agua potable a partir de la energía renovable generada por las olas.

-- Openversum (Suiza): Un filtro de membrana montado y gestionado localmente que elimina los metales pesados y patógenos del agua.

-- RainGrid Inc. (Canadá): Construcción de redes digitales a escala comunitaria, basadas en la propiedad, para la escorrentía pluvial neta cero en zonas residenciales, generando al mismo tiempo créditos verificables para los ecosistemas.

-- Wateroam Pte Ltd (Singapur): Producción de agua potable segura, rápida y de alta calidad sin electricidad.

"Tenemos el placer de anunciar los primeros beneficiarios de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur, que han sido seleccionados tras una rigurosa deliberación por parte de un nutrido grupo de expertos", declaró Roshni Nadar Malhotra, presidenta de HCLTech. "La disponibilidad de agua dulce está cambiando rápidamente en todo el mundo, lo que plantea un futuro incierto que requiere la atención de los responsables políticos, el sector privado y el público por igual. Después de ver los esfuerzos de los aquapreneurs, que están encontrando soluciones a los escollos que plantean los recursos de agua dulce existentes, estoy convencida de que todos estamos avanzando en la dirección correcta para el futuro de nuestro planeta. Felicitaciones a los 10 premiados".

"Estas innovaciones revisten una importancia crucial para satisfacer la creciente demanda mundial de agua limpia y apoyar la transición hacia una economía más ecológica", manifestó Olivier Schwab, director general del Foro Económico Mundial. "Con la escasez de agua que amenaza a países de todo el mundo, es esencial identificar y potenciar las nuevas empresas innovadoras que ayudarán a garantizar el acceso a este precioso recurso, ahora y para las generaciones futuras. La Iniciativa de Innovación Aquapreneur, lanzada por UpLink y HCL, conectará a estos innovadores destacados a nivel mundial con los recursos, la experiencia y la financiación vital que necesitan para escalar e impulsar un cambio verdaderamente transformador".

Acerca de UpLink

UpLink es la plataforma de innovación abierta del Foro Económico Mundial, diseñada para poner en marcha una "revolución de emprendedores" para las personas y el planeta mediante el apoyo a las empresas de nueva creación con soluciones innovadoras para los problemas más acuciantes del mundo, como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Lanzada en la Reunión Anual 2020 del Foro Económico Mundial en Davos, en colaboración con Deloitte y Salesforce, UpLink conecta a los emprendedores con los inversores, expertos y socios que pueden ayudarles a ampliar sus proyectos.

UpLink se nutre de innovaciones a través de un marco de competición conocido como desafíos de innovación. UpLink ha llevado a cabo más de 43 desafíos y ha identificado a más de 350 emprendedores con soluciones innovadoras en áreas críticas de los ODS, como la salud, la alimentación, el agua dulce, los océanos, los plásticos, la educación y el clima, entre otras.

Para obtener más información, visite https://uplink.weforum.org

Acerca de HCL Group

Fundada en 1976 como una de las primeras emergentes de TI originales de la India, HCL es pionera de la informática moderna con muchas primicias en su haber, incluida la introducción de la computadora de ocho bits con microprocesador en 1978. En la actualidad, el HCL Group está presente en sectores como la tecnología y la sanidad, y está formado por tres empresas: HCLTech, HCL Infosystems y HCL Healthcare. El grupo genera ingresos anuales superiores a 12 300 millones de dólares y cuenta con más de 222 000 empleados en 60 países.

HCLTech, una empresa del grupo, es una de las principales tecnológicas a nivel mundial. Ofrece capacidades vanguardistas centradas en lo digital, la ingeniería y la nube, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos en todos los segmentos de la industria. HCLTech es socio estratégico del Foro Económico Mundial.

Para obtener más información, visite www.hcl.com

El Foro Económico Mundial, comprometido a mejorar el estado del mundo, es la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada. El Foro reúne a los principales líderes políticos, empresariales y de otros ámbitos de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales. (www.weforum.org).

