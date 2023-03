Comunicado de prensa de Business Wire: HCLSoftware

HCLSoftware y SolarWinds están ampliando su asociación anunciada en octubre de 2022 para construir una plataforma de observabilidad de red 5G de extremo a extremo desde la Nube a RAN (Red de Acceso de Radio). Esta solución conjunta basada en IA combina la plataforma Augmented Network Automation (HCL ANA) de HCLSoftware, HCL DRYiCE iObserve con tecnología SolarWinds, y otros productos de telecomunicaciones de HCLSoftware con la plataforma de observabilidad, monitorización y gestión de servicios de SolarWinds para proporcionar una plataforma de observabilidad de telecomunicaciones Nube a RAN5G para operadores de redes móviles.

En octubre, SolarWinds anunció su expansión prevista con el producto DRYiCE de HCLSoftware destinado a revolucionar las operaciones de TI para las empresas, centrado en reunir las mejores AIOps avanzadas, la observabilidad de extremo a extremo y la plataforma de gestión de servicios de ambas empresas.

La plataforma ANA de HCL es la solución de optimización de red de próxima generación de HCLSoftware que permite a los operadores móviles gestionar sus servicios 5G a nivel mundial mediante la automatización de despliegues multiproveedor y multitecnología (por ejemplo, 4G y 5G) en entornos en la nube o locales.

La plataforma HCL ANA compatible con ORAN supervisa automáticamente los datos en tiempo real y entre dominios para predecir, configurar y optimizar las redes híbridas con técnicas de autorreparación basadas en IA. Uno de los casos de uso clave que aborda la plataforma de observabilidad de redes de telecomunicaciones 5G de HCLSoftware y SolarWinds con un cuadro de mando unificado es la reducción del consumo de energía y los costes no solo en la RAN, sino también en la red principal de telecomunicaciones y la infraestructura de TI en la nube o en las instalaciones. Esta solución conjunta está diseñada para ahorrar a los operadores de redes móviles millones de dólares al año, reduciendo significativamente los gastos operativos.

La plataforma de observabilidad de la red de telecomunicaciones 5G basada en IA Nube a RAN también admite diversas aplicaciones basadas en IA, incluido el alivio de la congestión de la red que mejora el rendimiento de esta en áreas con alta congestión de tráfico, como los centros urbanos, para proporcionar servicios 5G rápidos y confiables para optimizar la calidad de la experiencia de los abonados.

"Estamos muy contentos de construir esta plataforma de observabilidad de telecomunicaciones basada en IA con SolarWinds que proporcionará ahorros sin precedentes a nuestros clientes de telecomunicaciones", afirmó Kalyan Kumar, director de producto de HCLSoftware.

"Esta solución conjunta proporciona una profunda integración entre HCL iObserve (con tecnología SolarWinds Observability) y HCL ANA, y permite a los clientes de telecomunicaciones satisfacer sus necesidades de observabilidad a través de entornos multi-nube y 4G y 5G, todo a través de una plataforma común", afirmó Sudhakar Ramakrishna, presidente y CEO de SolarWinds.

HCLSoftware estará en el Mobile World Congress 2023 en Barcelona del 27 de febrero al 2 de marzo de 2023, en el Hall 2 Booth No. 2E19. Visítenos para obtener más información sobre cómo HCLSoftware trabaja para empresas de telecomunicaciones de todo el mundo.

Acerca de HCLSoftware

HCLSoftware impulsa la economía Digital+ mediante el desarrollo, la comercialización, la venta y el soporte de soluciones en cuatro áreas clave: transformación digital; datos, análisis e información; IA y automatización inteligente, y seguridad empresarial. HCLSoftware fomenta el éxito de los clientes a través de la innovación incesante de productos para más de 20 000 organizaciones, incluida la mayoría de las que figuran en la lista Fortune 100 y casi la mitad de las que figuran en la lista Fortune 500.

Acerca de SolarWinds

SolarWinds (NYSE:SWI) es un proveedor líder de software de gestión de TI sencillo, potente y seguro creado para permitir a los clientes acelerar su transformación digital. Nuestras soluciones proporcionan a las organizaciones de todo el mundo, independientemente de su tipo, tamaño o complejidad, una visión completa y unificada de los entornos de red modernos, distribuidos e híbridos de hoy en día. Colaboramos continuamente con profesionales de servicios y operaciones de TI, profesionales de DevOps y SecOps, y administradores de bases de datos (DBA) para comprender los retos a los que se enfrentan a la hora de mantener infraestructuras, aplicaciones y entornos de TI de alto rendimiento y alta disponibilidad. Los conocimientos que obtenemos de ellos, en lugares como nuestra comunidad THWACK, nos permiten abordar las necesidades de los clientes ahora y en el futuro. Nuestro enfoque en el usuario y nuestro compromiso con la excelencia en la gestión de TI híbrida de extremo a extremo han establecido a SolarWinds como líder mundial en soluciones de observabilidad, gestión de servicios de TI, rendimiento de aplicaciones y gestión de bases de datos. Obtenga más información hoy mismo en www.solarwinds.com.

