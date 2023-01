Comunicado de prensa de Business Wire: HCLTech

HCLTech, empresa de tecnología líder a nivel mundial, ha revalidado sus credenciales como uno de los mejores empleadores del mundo, según establece el Top Employers Institute a través de su programa Top Employer 2023.

Como parte del programa Top Employer 2023, HCLTech ha recibido la certificación regional Top Employer en 25 países, incluida su sede central en la India, lo que prepara el camino para su reconocimiento mundial. HCLTech ha sido reconocida como empresa líder por sus excelentes políticas y prácticas de Recursos Humanos en Alemania, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, India, Italia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Singapur, Sudáfrica y Suecia. De estos 25 países, HCLTech ocupa el primer puesto en 18 países.

HCLTech también obtuvo los máximos honores en las tres principales zonas geográficas en las que opera: Top Employer Europe 2023 (número uno en la clasificación general), Top Employer Asia Pacific 2023 (número uno en la clasificación general) y Top Employer North America 2023 (número uno en la clasificación general).

"Estamos encantados de que gracias a nuestros esfuerzos por crear una cultura innovadora y progresista se nos haya reconocido como Global Top Employer of 2023", comentó Ramachandran Sundararajan, director de personal de HCLTech. "Nuestro convencimiento esencial de que las grandes ideas pueden surgir de cualquiera nos ha ayudado a mantener una cultura de diversidad e inclusión. Esto faculta a nuestros más de 220 000 empleados para encontrar constantemente su chispa y potenciar el progreso no solo para ellos mismos y sus propias carreras, sino también para nuestros clientes en todas las industrias y así ayudar a impulsar su transformación y modernización tecnológica".

"En los momentos excepcionales se saca lo mejor de las personas y las organizaciones. Y hemos sido testigos de ello en nuestro programa de certificación Top Employer de este año: un desempeño excepcional de los Top Employer 2023 certificados. En esta comunidad de organizaciones sobresalientes, HCLTech ha demostrado su compromiso con los empleados a escala mundial", afirmó David Plink, director ejecutivo de Top Employers Institute. "Esta coherencia en las prácticas relacionadas con las personas en todo el mundo caracteriza a un grupo exclusivo de empresas que han logrado una certificación global a través del programa Top Employers. Estamos orgullosos de anunciar y rendir homenaje a estas empresas y su logro en 2023".

Además de este último logro, HCLTech también ha sido distinguida con un reconocimiento similar por "Great Place to Work" en Estados Unidos, se la ha incluido en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg por segundo año consecutivo, y forma parte de los miembros fundadores de la "Global Parity Alliance" en diversidad, equidad e inclusión del Foro Económico Mundial, cuyo objetivo es poner de relieve las mejores prácticas arraigadas en los cimientos de una organización para beneficiar a los grupos infrarrepresentados.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología de alcance mundial, con más de 222 000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en el sector centradas en la tecnología digital, la ingeniería y la nube, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de los sectores verticales más importantes, ofrecemos soluciones para servicios financieros, fabricación, ciencias biológicas y sanidad, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo y servicios públicos. Los ingresos consolidados durante los 12 meses que finalizaron en diciembre de 2022 ascendieron a 12 300 millones de dólares. Para descubrir cómo podemos hacer que su empresa progrese, visite hcltech.com.

Acerca de Top Employers Institute

Top Employers Institute es la autoridad mundial en el reconocimiento de la excelencia en las prácticas de recursos humanos. Ayudamos a acelerar estas prácticas para enriquecer el mundo laboral. A través del Programa de Certificación de Top Employers Institute, las empresas participantes pueden ser validadas, certificadas y reconocidas como empleador de referencia. Creado hace más de 30 años, Top Employers Institute ha certificado a 2 052 organizaciones en 121 países y regiones. Estos Top Employers certificados influyen positivamente en las vidas de más de 9,5 millones de empleados en todo el mundo.

Top Employers Institute. Por un mundo laboral mejor.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230117006218/es/

Contacto

Michelle Rico, América michelle.rico@hcl.com

Elka Ghudial, EMEA elka.ghudial@hcl.com

Devneeta Pahuja, India y APAC devneeta.p@hcl.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.