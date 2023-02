Comunicado de prensa de Business Wire: HCLTech

HCLTech, empresa tecnológica líder a nivel mundial, presentó una serie de soluciones tecnológicas innovadoras para el ecosistema 5G en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil 2023 (Mobile World Congress).

Las soluciones de HCLTech aprovechan su cartera diferenciada en el ámbito digital, de ingeniería, en la nube y del software para ayudar a los proveedores de servicios de comunicación (CSP) y a las empresas a potenciar su preparación para las redes 5G y acelerar la monetización de sus inversiones.

Marco de integración de sistemas 5G (5G SF)

Con el 5G SF de HCLTech, los operadores de 5G públicos y privados pueden implementar e integrar sin complicaciones los componentes cruciales de una red preparada para el futuro. Gracias al SF 5G de HCLTech, los CSP, las empresas, los hiperescaladores y los fabricantes de chips y equipos contarán con los beneficios de una incorporación de funciones virtuales sin fisuras, una eficiencia operativa significativa y una mejora de las experiencias de red y de usuario.

"Los proveedores de servicios de comunicación y las empresas necesitan un socio de integración de sistemas con capacidad para escalar en diversos dominios tecnológicos para integrar, implementar y operar las redes 5G. Con nuestro marco de integración de sistemas 5G, hemos creado un conjunto diferenciado de servicios para responder a los requisitos únicos de integración de sistemas para dominios de red desagregados y distribuidos que incluyen RAN, transporte y núcleo", explicó Vijay Guntur, presidente y jefe de Servicios de ingeniería e I+D de HCLTech.

Por su parte, Jagdeshwar Gattu, presidente de Servicios de fundación digital de HCLTech, agregó: "En HCLTech tenemos una tradición en arquitectura y diseño, integración de sistemas y gestión de redes complejas a través de diferentes tecnologías que nos convierte en un socio perfecto para los CSP y las empresas que aspiran a lograr resultados de negocio al implementar las 5G para ciertas aplicaciones específicas de la industria".

Experiencia en modernización de CloudSMART e ingeniería de confiabilidad del sitio (Site Reliability Engineering, SRE)

Con la llegada de las 5G, los CSP apuntan a lograr una rápida transición de las plataformas propietarias a las plataformas nativas de la nube, que proporcionan flexibilidad y escalabilidad para prestarles servicios personalizados a los usuarios.

La experiencia de modernización CloudSMART de HCLTech para telecomunicaciones es muy innovadora y facilita la adopción de las soluciones de proveedores de TI de código abierto y listas para usar. De ese modo, los proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden tener la flexibilidad necesaria para desarrollar soluciones a medida combinando las mejores plataformas de múltiples proveedores de soluciones de red.

La habilitación SRE de HCLTech para telecomunicaciones nativas de la nube permite implementar un conjunto completo de prácticas necesarias para ejecutar con éxito las operaciones de telecomunicaciones a escala, recurriendo a las plataformas modernas nativas de la nube. De ese modo, los proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden mejorar y mantener los mejores niveles de confiabilidad de la industria, al aplicar prácticas avanzadas de SRE dentro de sus operaciones, ganando así en eficiencia, al tiempo que reducen el bloqueo con los proveedores de redes de telecomunicaciones tradicionales.

"Estamos encantados de presentar estos dos servicios nuevos para transformar la forma en que las empresas de todos los sectores ven sus estrategias de crecimiento y desarrollo empresarial", aseguró Kalyan Kumar, director de Tecnología, jefe de Ecosistemas y director de Productos del segmento de Productos y plataformas de HCLTech. "Nosotros habilitamos las plataformas de telecomunicaciones nativas de la nube porque sabemos que es una solución muy necesaria para las empresas que quieren aprovechar los últimos avances en la industria de las telecomunicaciones".

Colaboración del ecosistema para modernizar la red

HCLTech en colaboración con Dell Technologies, suministrará soluciones de modernización de redes a los CSP y a las empresas. HCLTech prestará servicios integrales de integración de sistemas para vRAN (redes de acceso de radio virtualizadas), ORAN (redes de acceso de radio abiertas), redes 5G privadas y despliegues de informática en el borde y multiacceso en el borde, en particular, la transformación de las redes de telecomunicaciones, el diseño, la interoperabilidad, la optimización y los servicios gestionados. Dell Technologies ayudará a los CSP a modernizar su infraestructura de red, para transformar la prestación de servicios y simplificar las operaciones gracias a los servicios de integración de plataformas, entre ellos, la implementación de plataformas en la nube para telecomunicaciones de ingeniería, pruebas, automatización y coordinación. Dell también prestará servicios gestionados y de asistencia técnica al nivel del operador, diseñados tanto para los operadores de telecomunicaciones como para las empresas.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica mundial, con más de 222.000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en el sector, específicas para los ámbitos digital, de ingeniería y de la nube, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con los clientes de los principales sectores verticales y les ofrecemos soluciones sectoriales para servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y atención médica, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo y servicios públicos. Los ingresos consolidados a 12 meses de diciembre de 2022 ascendieron a 12.300 millones de dólares. Para saber cómo podemos contribuir con su progreso, visite hcltech.com.

