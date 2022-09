Comunicado de prensa de Business Wire: HCLTech

HCL Technologies (HCLTech), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, presentó hoy su nueva identidad de marca y logotipo, en el marco del posicionamiento distintivo de Supercharging ProgressTMque refleja su compromiso con los clientes, su gente, las comunidades y el planeta.

La nueva marca "HCLTech" con su nuevo logotipo estarán en el centro de su estrategia de salida al mercado y representarán su cartera diferenciada de servicios y productos que alimentan y recargan la transformación digital de las empresas a gran escala.

A medida que la empresa se acerca a la marca de los 12.000 millones de dólares en ingresos,Roshni Nadar Malhotra, presidente de HCLTech, describió el anuncio como una evolución para que HCLTech adopte una identidad de marca internacional distinta, manteniendo al mismo tiempo la relación con el Grupo HCL. "Para HCLTech, Supercharging Progress consiste en acelerar la transformación digital en beneficio de nuestros clientes, todos los días, además del ethos de la empresa, es decir, facilitar la materialización de las aspiraciones de nuestra gente, contribuir a un planeta sostenible y elevar a las comunidades locales en toda nuestra impronta mundial.

C Vijayakumar, director general y gerente de HCLTech comentó: "Hoy nos sentimos orgullosos de compartir nuestra declaración de intenciones: reunir lo mejor de la tecnología y de nuestra gente para impulsar el progreso. Nuestro propósito agiliza nuestra trayectoria en pos de convertirnos en el socio digital de elección para las empresas internacionales, con servicios y productos diferenciados y ser un empleador de elección para los mejores profesionales. También subraya nuestra responsabilidad de seguir contribuyendo al crecimiento inclusivo de las comunidades donde operamos y a un planeta sostenible para las generaciones venideras".

C. Vijayakumar explicó la razón de ser del nuevo posicionamiento de la marca y agregó: "Supercharging Progress capta la esencia de lo que hacemos hoy y nuestra aspiración de lo que queremos hacer más: a gran escala, a gran velocidad, para nuestros clientes, para nuestra gente, las comunidades y el planeta".

La empresa también lanzó su nueva propuesta de valor para los empleados: que encuentren su chispa interna ("Find Your Spark"). Construida sobre los principios generales de la oportunidad, el respeto y el empleo de confianza, la propuesta de valor de HCLTech pone de relieve su compromiso de ayudar tanto a los empleados actuales como a los potenciales a maximizar su potencial y sus ambiciones profesionales. La empresa también ha ampliado sus asociaciones internacionales de RSC y sus iniciativas de voluntariado para potenciar sus esfuerzos en los pilares fundamentales de la educación y el empleo, la salud, el bienestar y las necesidades básicas y el medio ambiente.

"El día de hoy marca un hito importante en la trayectoria apasionante de HCLTech, ya que estamos forjando una identidad de marca y un propósito distintos que nos propulsarán, a toda velocidad, a ingresar en este próximo capítulo de nuestro viaje", expresó Jill Kouri, Directora de Marketing de HCLTech. "Con una herencia tan interesante y sofisticada, una ejecución de clase mundial y un énfasis en la atención al cliente, siempre encarnaremos un espíritu de flexibilidad y compromiso para ser un verdadero socio, en las trincheras con nuestros clientes en cada paso del camino".

HCLTech ha colaborado con la galardonada agencia SomeOne para ayudar a crear su nuevo posicionamiento e identidad de marca. Visite https://www.hcltech.com/supercharging-progress para más información.

Haga clic en los siguientes enlaces para ver los videos:

-- Video de Roshni: https://youtu.be/-RDLHVq4SvI; https://www.hcltech.com/about-us#roshni-video

-- Video de CVK: https://youtu.be/ojMYLsoZxBc; https://www.hcltech.com/about-us#cvk-video

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica mundial, con más de 211.000 personas en 52 países, que ofrece capacidades líderes en el sector, con el foco puesto en lo digital, la ingeniería y la nube y el impulso de una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de los principales sectores verticales, acercándoles soluciones industriales para los servicios financieros, la fabricación, las ciencias de la vida y la salud, la tecnología y los servicios, las telecomunicaciones y los medios de comunicación, el comercio minorista y los bienes de consumo, así como los servicios públicos. Los ingresos consolidados en los 12 meses cerrados en junio de 2022 ascendieron a 11.800 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

