Comunicado de prensa de Business Wire: Hero Motocorp

"El lanzamiento de VIDA V1, con tecnología de Hero, anuncia un nuevo capítulo en la movilidad sostenible.VIDA, que significa 'vida', es una promesa de un mundo mejor. Una afirmación de la vida misma. Una calidad de vida que garantiza el bienestar, la vitalidad, la alegría y el permiso para soñar.VIDA V1 desempeñará un papel crucial en la reducción de las emisiones del tubo de escape, en la promoción de un comportamiento ecológico y en el cambio consciente de los patrones de consumo. Debemos rediseñar todo el sistema de valores y el ecosistema de un producto y un servicio para obtener resultados significativos para el futuro de nuestro planeta.Hemos asumido la responsabilidad de contribuir al desarrollo de un futuro sostenible, para que las generaciones que vengan después de nosotros hereden un planeta mejor. Con nuestro lema 'Abran paso' (Make Way), VIDA V1 está allanando el camino hacia un planeta más ecológico y limpio".

Dr Pawan Munjal, Chairman & CEO, Hero MotoCorp launches Vida V1, powered by Hero, at Centre of Innovation and Technology, Jaipur, Rajasthan (Photo: Business Wire)

Dr. Pawan Munjal,Presidente y CEOHero MotoCorp

El vehículo eléctrico totalmente integrado de la nueva era, VIDA V1, con tecnología de Hero, hace su debut en una era de sostenibilidad y movilidad limpia.

Diseñado y desarrollado en los centros de I+D de Hero, el Centro de Innovación y Tecnología (CIT) de Jaipur y el Hero Tech Centre Germany (TCG) cerca de Múnich, VIDA V1 se fabrica en la Garden Factory de Hero MotoCorp en Chittoor, en el estado de Andhra Pradesh, al sur de la India.

El desarrollo y la producción de VIDA V1 siguen un enfoque integral de la sostenibilidad que implica el cumplimiento de estrictas normas medioambientales y sociales en la extracción de materias primas, además del uso de electricidad procedente de fuentes renovables y una elevada proporción de materiales reciclados.

INFRAESTRUCTURA DE CARGA

VIDA, con tecnología de Hero, ofrece un completo paquete de carga para una máxima flexibilidad basada en varios programas personalizados para una carga sin complicaciones en casa, en la ruta y en el trabajo.

VIDA V1 vendrá con una batería extraíble. Se puede integrar en casa para permitir una carga segura y cómoda de hasta 11kW.

Hero MotoCorp tiene como objetivo construir una de las mejores redes de carga en el segmento de las dos ruedas con cargadores rápidos y da la bienvenida a los propietarios de vehículos eléctricos de dos ruedas de todas las marcas para una carga rápida y cómoda.

IMPRESIONANTE TECNOLOGÍA DE BATERÍA

VIDA V1 cuenta con una batería de alto voltaje basada en iones de litio con química de níquel-manganeso-cobalto que tiene un contenido energético neto de 3,94 kWh en VIDA V1 Pro y para VIDA V1 Plus tiene un contenido energético neto de 3,44 kWh. Las baterías pueden soportar cargas de choque y han pasado por muchos protocolos de prueba pioneros en la industria para su fiabilidad.

VIDA V1 sube una pendiente de más de 18 grados con un SOC del 60% y 2 ciclistas. Viene con una garantía estándar de cinco años para 50.000 km. Las baterías están cubiertas por una garantía de tres años o hasta 30.000 km.

Ambas variantes están disponibles en cuatro modos: Sport, Ride, Eco y Custom. VIDA V1 Pro ofrece una autonomía de 165 km y VIDA V1 PLUS ofrece una autonomía de 143 km.

VIDA V1 y sus sistemas han pasado por 200.000 km de pruebas y validación, y por bucles de retroalimentación que han funcionado durante 25.000 horas.

VIDA V1 ha sido diseñado y probado para los siguientes casos:

-- Soportar entornos con mucho polvo

-- Baches y rutas irregulares

-- Lluvias intensas

-- Rutas anegadas

-- Altas temperaturas

TECNOLOGÍA INTELIGENTE

VIDA V1 proporciona al cliente geocercas, límites de velocidad y distancia. Con esto y el seguimiento en tiempo real, los conductores pueden

-- Proteger a sus seres queridos

-- Obtener información sobre el comportamiento de conducción y

-- Prevenir el robo o el vandalismo

La pantalla TFT de 7 pulgadas es una HMI inteligente que cuenta con una pantalla táctil habilitada en el aire para facilitar la funcionalidad. El acelerador inteligente de 2 vías es capaz de proporcionar asistencia de marcha atrás y regenerativa.

La función limp home (funcionamiento reducido de emergencia) evita que el conductor se quede varado, ya que VIDA V1 ofrece al conductor la posibilidad de conducir a 10 km/h durante unos 8 km hasta el lugar que elija, en caso de que el SOC caiga por debajo de un límite predefinido.

VIDA CLOUD

Una interfaz exclusiva que involucra al conductor, al vehículo y al backend del servicio para mejorar la eficiencia y reforzar la experiencia sin preocupaciones. La tecnología interactúa a través de AR, Prognostics, diagnósticos remotos para reparar in situ, reservar una ranura de estación de carga, la analítica, ML mejora la experiencia de propiedad del conductor.

TECNOLOGÍA DE TREN DE POTENCIA ELÉCTRICO

VIDA V1 cuenta con una unidad e-drive altamente integrada dentro de una única carcasa que cuenta con un motor eléctrico PMSM, que cumple con el estándar IP 68 y la transmisión. Ofrece una velocidad máxima de 80 km/h, una aceleración de 0 a 40 km/h en 3,2 segundos y una potencia máxima de 6 kW.

PROPUESTAS PARA EL CLIENTE

Hero MotoCorp también ha anunciado una serie de propuestas y servicios para los clientes, que son los primeros de su clase.

Green EMI: una plataforma de financiación eficiente y de conexión directa que no solo ofrecerá un viaje fácil sin papeles, sino también los mejores tipos de interés de su clase, con un 1,5%-2% menos que las opciones financieras existentes en el mercado.

Plan de recompra: que proporciona comodidad y confianza a todos los que compran por primera vez un vehículo eléctrico, con una garantía de recompra del 70% del valor de la compra entre los meses 16 y 18 de propiedad del vehículo, la primera en el sector.

En otra iniciativa pionera en esta categoría, VIDA V1 estará a disposición de los clientes para que lo PRUEBEN DURANTE UN MÁXIMO DE TRES DÍAS. Además del retiro y entrega, también ofrece otra iniciativa pionera en el sector: la REPARACIÓN IN SITU, con ejecutivos de atención al cliente disponibles para prestar servicio en cualquier lugar.

Al igual que los activos digitales refuerzan el enfoque Tech First de Hero MotoCorp en VIDA, la empresa también está creando una serie de activos físicos, incluidos los innovadores e interesantes Centros de Experiencia en lugares clave y emergentes en centros comerciales populares, diseñados para proporcionar una experiencia inmersiva y completamente diferenciada a los clientes.

Para conocer los detalles de las especificaciones de los productos, haga clic en el siguiente sitio web:

https://www.vidaworld.com/vida-v1.html

Para obtener más información sobre Hero MotoCorp, visite:

Sitio web Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn

Contacto

Contacto para la prensa:corporate.communication@heromotocorp.com

